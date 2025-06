Expert před summitem NATO varuje ty, kteří se lepí k silnici: Limuzína prezidenta USA vás klidně přejede před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Cadillac

Jestliže tento týden plánujete s lepidlem vyrazit do Haagu, abyste upozornili na svou agendu, máme pro vás tip. Bude lepší tak nečinit poblíž Bestie amerického prezidenta, neboť ta bude fungovat rychlík do Prahy v písni Ivana Mládka. Bez ohledu na okolnosti.

Pokud vám to náhodou uniklo, tento týden se v nizozemském Haagu uskuteční setkání představitelů zemí sdružených v NATO. Vzhledem k aktuální situaci ve světě to bude víc než jen společenská událost, která ještě spíš než kdy jindy způsobí projevy souhlasu a hlavně nesouhlasu s tím, co NATO či jeho klíčoví členové aktuálně dělají.

Člověk se nutně musí ptát, proč se taková věc musí odehrávat v půlmilionovém městě uprostřed jedné z nejhustěji zalidněných zemí Evropy a ne třeba - a výběru tohoto konkrétního místa nepřikládejte žádnou nevyřčenou souvislost krom jeho odlehlost - v Orlím hnízdě nebo třeba někde na letadlové lodi uprostřed Pacifiku, kde by si celé věci málokdo všímal. Asi by si pak zúčastnění nepřišli dost důležití...

Buď jak buď, summit se odehraje a jeho účastníkem by nakonec měl být i vždy poněkud nevyzpytatelný Donald Trump, americký prezident. Jde o asi nejlépe střeženého muže světa, což samo o sobě bude znamenat extrémní bezpečnostní opatření, kdy se městem prožene také jeho slavná obrněná limuzína zvaná The Beast, tedy Bestie. A právě v souvislosti s ní se k přijatým bezpečnostní opatřením vyjádřil pro De Telegraaf bezpečnostní expert nizozemské policie, která má zabezpečení celé akce na starosti.

Ten výslovně varoval ty, kteří se rádi lepí k silnici či jinak zastavují provoz na silnicích, že tentokrát to nebude jako jindy. V tomto případě nemohou očekávat obvyklou evropskou pohostinnost, kdy je kvůli nim zastavena veškerá doprava, ze silnice jsou vyříznuty kusy asfaltu a o dotyčné je následně citlivě postaveno. Nic takového tady nebude - policie se pochopitelně pokusí zabránit tomu, aby k podobným protestům vůbec došlo, pokud by se ale někomu podařilo Bestii zkřížit cestu, policie dotyčnému negarantuje nic.

Expert připomíná, že chvíle neplánovaného stání na místě jsou z hlediska předejití možnému útoku extrémně rizikové a bezpečnostní složky je kvůli něčemu takovému, jako jsou lidé přilepení k silnici - nebo jakkoli jinak protestující vlastními těly - nepřipustí. Prostě: „Nestaví, nestaví, vůbec nikde nestaví, kdo se mu postaví, toho zajede,” jak by řekl Ivan Mládek. Nizozemci akceptovaný protokol v takovém případě velí najít si cestu davem „s minimálním počtem obětí na životech”, víc nic. Američané tedy budou svým způsobem citliví, ale odtud potud...

Sám nejsem z těch, kteří by se v podobných situacích chovali agresivně a snažím se při podobných bezohledných protestech zachovat chladnou hlavu a prostě počkat, až se situace uklidní. Možná by ale nebylo od věci, kdyby Bestie do Evropy zavítala častěji, dotyční by poněkud ztratili sebejistotu, že jim za nulové ohledy k ostatním při jejich pozérství nic vážného nehrozí.

Postavit se s lepidlem v ruce normálním autům obvykle znamená zastavit dopravu, postavit se Bestii může také znamenat zastavit tlukot vlastního srdce. Nizozemská policie před summitem NATO otevřeně varuje případné protestující, že na ně auto při plánovaných přesunech bude brát jen minimální ohledy. Foto: Cadillac

Zdroj: De Telegraaf

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.