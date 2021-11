Extrémní motor s 1 018 koňmi z 10 litrů objemu bez turba se ukázal v akci, zní jako hromobití před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Anomálie. Jiným slovem nelze v roce 2021 označit nový motor, který si bez přeplňování pomáhá extrémním objemem k více jak tisícikoňovému výkonu. Jak při tom zní? Poslechněte si.

V polovině října jsme vám poprvé ukázali něco, co jsme na sklonku prvního roku třetí dekády nového milénia už opravdu nečekali. Chevrolet, automobilka spadající pod křídla koncernu GM, který hoří pro elektrifikaci aut podobně jako Volkswagen, odhalil nový motor ZZ632/1000. Zní to na první pohled zajímavě asi jako číslo vaší košile, druhá hodnota ale zmiňuje výkon jednotky v „amerických” koních. A dodáme-li že kód ZZ632 značí nepřeplňovaný osmiválec, pak i zbylé parametry musí být něco.

A jsou, však motor si k 1 018 PS pomáhá objemem 632 kubických centimetrů, tedy 10,25 litru. Krom zmíněného výkonu posazeného od 6 600 ot./min tak dává i 1 188 Nm točivého momentu při 5 600 ot./min, což jsou skutečně bláznivá čísla, navíc spojená s obyčejným 93oktanovým benzinem. Když doplníme, že i toto ďáblovo dílo stojí v přepočtu přijatelných 646 tisíc Kč, máme zaděláno na jednu z nejzajímavějších technických novinek roku.

Právě tu nyní Chevrolet poprvé ukázal v akci na motorové „brzdě” a o zajímavost opět není nouze. Nečekejte žádný ječivý osmiválec ve stylu Ferrari, tohle je motor pro muscle-cars, který adekvátním způsobem zní. Zachovává si tak v celém spektru otáček svůj typicky brunátný projev a když se dostane do pásma okolo nejvyššího výkonu, otřásá dílnou jako hromobití.

Poslechněte si to sami, je to možná u nového motoru naposledy. Bohužel žijeme v době, kdy jsou firmy tlačeny to technologických změn nevyžádaných trhem a některé - koncern GM nevyjímaje - věří tomu, že peníze daňových poplatníků vržené směrem vysněným politiky pomohou vývoji věcí, které nám věda zatím nedala. Může se to stát, my jsme ale skeptičtí. Ať už to ale dopadne jakkoli, naděje, že by velké automobilky dále investovaly do vývoje podobných strojů, jsou velmi omezené, další podobný samostatně prodávaný motor Chevroletu může být klidně elektrický.

10,25litrová jednotka Chevroletu s výkonem 1 018 koní zní v akci skutečně hrubě, jak vám na videu níže ukáže přímo automobilka. Foto: Chevrolet

Zdroj: Chevrolet

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.