Faceliftované Porsche 911 Turbo S natočili na okruhu zřejmě s hybridním pohonem, za jeho zvuk by se už i vysavač styděl včera | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Vše nasvědčuje tomu, že další ikona z Zuffenhausenu přejde na hybridní pohon a radovat se vážně není z čeho. Nic neřešící modifikace verze GTS zájem o auto nenakopla, mj. kvůli omezené trvanlivosti. Turbo S může dopadnout stejně.

Majitelů Porsche 911 známe opravdu hodně, ostatně řada dřívějších i současných členů redakce patřila nebo patří mezi ně. I proto víme, že většina těchto lidí si nekupuje kupé, kabriolet či targu jen na pár měsíců či několik málo let, aby je následně vyměnila za novější verze. Místo toho u svých vozů zůstávají dlouhé roky, někdy i dekády. Péče o tyto vozy sice nikdy není levnou záležitostí, majitelům však v mnoha ohledech pomáhá nadprůměrná trvanlivost - Porsche jako by byla stvořená hlavně tak, aby s nadhledem zvládala dlouhá období stání v garáži.

Za tím však mimo jiné stála skutečnost, že motory 911 byly vždy ryze spalovací. Na těchto jednotkách se stáním v podstatě nemá co pokazit, maximálně po hodně dlouhé době vyměníte pár věcí typu olej a koupíte novou startovací baterii, která ani takový vůz nestojí víc než pár tisíc. Loni však Porsche svou ikonu modernizovalo a verzi GTS dodalo podle nás naprosto zbytečný hybridní pohon. To sice na papíře srazilo čas potřebný ke zrychlení na stovku a snížilo spotřebu, to první ale v praxi moc nefunguje a o tom druhém máme také své pochybnosti.

Navíc jde o marginální zlepšení výměnou za extrémně komplikované a přes veškerou snahu pořád těžké technické řešení. To pak udržet při životě třeba dvě tři dekády rozhodně nebude procházka růžovou zahradou už proto, že baterie degradují, ať už je používáte či nikoli. A jakkoliv jejich kapacita není velká (1,9 kWh), o výměně za pár tisíc si tady můžete nechat jen zdát - cenu baterky hybridního systému nového GTS se nám zatím nepodařilo zjistit (snažíme se), ale i vysoké desetitisíce korun by byly zázrak, čekejte šestimístnou cenu v korunách.

Jakkoli tedy Porsche rádo zmiňuje, že s majiteli udržuje přátelské, pomalu až rodinné vztahy, s onou hybridizací se k nim vlastně otáčí zády. A nezůstane jen u GTS, stejným směrem má značka zamířit také s novým Turbem či spíš Turbem S, jehož vývojové prototypy se momentálně prohání po Severní smyčce Nürburgringu. Upřít jim přitom rozhodně nelze neskutečný kalup, tak to u Turba bývá, jenže tím pozitiva končí. Ze špionážního videa je rovněž zjevné, že s už tak nijak zvuk této verze se z vysavačového změnil na téměř žádný.

Nepochybujeme o tom, že auto to bude výtečné a půjde o ještě většího krále sprintů než kdy dříve. Ale Porsche 911 byla vždy spojena s velmi uspokojivým dlouhodobým vlastnictvím. A to tady nemůže neutrpět, pakliže tedy vůz hybridní skutečně bude. Touha po elektrifikaci vy takovém případě značku z Zuffenhausenu stál mnoho i v případě jejího nejikoničtějšího modelu.

Stávající 911 Turbo S může být tím posledním v řadě, kde pohon má na povel čistě spalovací motor. Přechod na hybridní jednotky optikou dlouhodobého vlastnictví nemůže dopadnout dobře. Foto: Porsche

Zdroj: Car Spy Media@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.