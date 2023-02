Falešný zvuk elektrického muscle caru je tak trapný, že se z něj červená i samo auto před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dodge

Popravdě řečeno jsme nečekali zázraky, tohle je ale něco tak mimořádně trapného, že se skoro stydíme vám to ukázat. Smysluplný zvuk auta přece musí mít technickou podstatu, nikoli vysílat do okolí nesmyslné projevy postavené na ničem.

Čistě racionálně je hodnocení zvuku jakéhokoli auta nesmysl. Proč by mělo vůbec nějaký vydávat? Rozum říká, že nejlepší auto je to, které žádný zvuk nevydává, nejhorší to, které řve jako na lesy. Jenže čistě racionálně je dost možná nesmysl i to, že jste si vzali za manželku vaši ženu. A ty zvuky by po večerech taky dělat nemusela, přesto vás dokážou rozpálit. Člověk není jen rozum, jsou to i emoce a vztah lidí k autů vybudoval také jejich zvukový projev.

Možná jsem zralý na léčení, v některých autech bych ale vydržel sedět hodiny na místě a opájet se jejich zvukovým projevem. Zkuste si třeba poslední Audi R8 V10 ještě bez filtru pevných částic a pokud okamžitě nezačnete pociťovat projevy silné závislosti, o lásce k autům před přáteli jen mluvíte. Auto - stejně jako spousta jiných věcí - umí zahrát na city a naprosto iracionálně vás upoutat svými vlastně zbytnými projevy.

Jistě je mezi námi spousta spotřebitelů, které projevy auta laskají asi jako projevy lednice, takoví ale zřejmě nečtou automobilové magazíny. Pro fandy je zvukový projev auta téma, a tak je to téma i pro automobilky, které nabízí víc než lednice na kolech. Ty v posledních letech nutně řeší velký problém, neboť mocně přepřahají na elektromobilitu, která žádný podstatný zvukový projev nemá. A fandům chybí. Když tedy chtějí i s elektromobilem oslovit fandy, co udělají?

No, to je otázka za milion, odpověď Dodge spojenou s jeho elektrickým konceptem nového Chargeru Daytona ale můžete slyšet níže. My bychom řekli, že automobilky mají na výběr tři možnosti - nic, falešný zvuk spalovacího motoru nebo nějaký náhodný zvuk a la Hvězdné války. Nemyslíme si, že to poslední je moudré, to první pak znamená nutnost hrát si s projevy zbylé mechaniky (diferenciály, brzdy, kdeco pořád zvuky vydává) a je to asi jedná kloudná cesta. To druhé je ryzí trapárna.

Dodge vsadil na spojení posledních dvou přístupů a máme pocit, že to je jediný důvod, proč je prezentační auto na videu níže červené, i když ta předchozí byla černá. Zčervenalo studem - tohle je navzdory slibům o něčem „kosmičtějším” jen elektronickými tóny říznutá simulace spalovacího motoru, která je stejně hloupá jako nesmyslná. Ale je to jen náš názor, ten svůj si udělejte sami.

Koncept nového Dodge Charger Daytona nevypadá špatně, jeho umělý zvukový projev je ale naprosto nesmyslný a zbytečný. Foto: Dodge

Zdroj: InterUnetAutomotive@Youtube

Petr Miler

