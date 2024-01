Falešný zvuk pro elektromobily předstírající přítomnost osmiválce pod kapotou je asi ta nejtrapnější věc, jakou jsem kdy poznal před 4 hodinami | Petr Miler

To, na co se právě díváte, je vlastně výfuk. A je to i v místě, kde bývá výfuk. Ale je to reproduktor, který oblažuje okolí zvukem, jenž nemá absolutně nic společného s tím, jak auto jím osazené funguje či jaké zvuky reálně vyluzuje.

Před pár dny jsem při chůzi jedním nizozemským městem narazil na Ford Mustang, který zněl jako Ford Mustang. To nezní moc zajímavě, že? Jenže tento vůz nebyl skutečným Mustangem, byla to jeho mizerně prodejná elektrická imitace, která pod kapotou nemá pohonnou jednotku jakkoli připomínající tradiční „plnotučné” americké osmiválce. Přesto tak auto znělo.

Pokud vím, sám Ford u tohoto auta nepřišel s žádným generátorem falešného zvuku. A výměna originálního elektrického pohonu za spalovací téměř nepřicházela v úvahu. Vyrazil jsem tedy za majitelem a říkám mu s úsměvem: „Jouw nep-Mustang klinkt als een echte Mustang,” tedy: Váš falešný Mustang zní jako ten skutečný. Evidentně ho potěšilo, že zaujal. A ukázal mi věc, která sice není nová, ale jejíž existence mi z nějakého důvodu utekla - legrační tuningový systém jinak seriózní firmy Borla zvaný Active Performance Sound, který velmi přesvědčivě přidává elektrickému vozu zvuk osmiválcového Mustangu. Na videu firmy níže můžete vidět, jak vše funguje.

Na jednu stranu musím uznat: To muselo dát práce! Zvenčí v podstatě není poznat, že je to jeden obrovský „fejk”, auto dokáže na místě i za jízdy hrát slušné divadlo. Na tu druhou ale říkám: Přitom taková blbost, co? Celkem chápu, že elektrickým autům zvukový projev chybí, je to docela podstatná součást vnímaní projevů auta, na kterou jsou mnozí zvyklí. Sám si na uřvaná auta nepotrpím, hezky bublající V8 je ale slast pro uši. Nicméně tohle řešení je snad ta nejtrapnější automobilová věc, kterou jsem kdy poznal.

Elektromobil prostě nemá V8, nezní jako V8 a nestane se z něj nic lepšího, když bude znít jako V8. Mám problém už s tím, když automobilky přidávají spalovacím autům zvuk, který jim není vlastní, tohle je ještě o level jinde. Je to jako byste prase na vašem dvorku naučili kvičet po vzoru vaší milé v extázi. Bude to pořád stejné prase a nemůže vám způsobit jakkoli dobré pocity, když bude vyluzovat takové zvuky. Je to ve výsledku spíš trapné a odporné, je to 100 procent komedie a 0 procent reality.

Jsem všemi deseti pro to, aby elektromobily měly zvuk. Ale nechť je znovu mechanický, nechť je to projev elektromotoru, diferenciálu, hluku od kol, cokoli takového, co vám aspoň něco řekne, co vám vnímání auta jako takového přiblíží. K čemu vám bude reproduktor vyluzující zvuky osmiválce, který nemá absolutně žádnou vazbu na to, čím auto je anebo co zrovna dělá? Přijde mi to hloupé, nevkusné, nesmyslné a naprosto zvrácené. A víte, kolik to stojí? 37 tisíc korun bez daně. Jako drahý vtípek dobré, jako cokoli jiného? Dle mého jen trapný pokus firmy, které vývoj diktovaný politiky bere perspektivu, k nějaké perspektivě opět přijít. Ale třeba to uvidíte jinak...

Není apríl, vážně ne, tímto můžete obdařit falešný elektrický Mustang, aby zněl jako ten skutečný. Není to absurdní? Poslechněte si výsledek níže. Foto: Borla, tiskové materiály

Petr Miler

