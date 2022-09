Fanda nacpal do auta s původně 184 koňmi motor o 514 kobylách, v 286 km/h na dálnici se začal rozpadat před 4 hodinami | Petr Prokopec

Odvahu ani zručnost autorovi tohoto stroje nelze upřít, na vlastní kůži se ale nejlépe přesvědčil, že auta jsou stavěna jen na určité rychlosti. Konstrukce 184koňového vozu s rychlostmi okolo 300 km/h vážně nepočítá.

Mazda MX-5 proslula mimo jiné jako nejprodávanější roadster i sportovní vůz světa. Za to vděčí kombinaci nízké ceny a spousty zábavy za volantem. Aby nicméně japonská automobilka všech těchto kladů dosáhla, sahala u všech generací vždy jen po čtyřválcových motorech s menším objemem. Výjimkou není ani současné provedení ND, u kterého mohou zákazníci volit mezi jedna-pětkou a dvoulitrem. První zmíněná jednotka produkuje 132 koní, u druhé je pak možné počítat se 184 koňmi.

Z výkonu ani jedné verze si pak sice nikdo na zadek nesedne, ovšem i tak je MX-5 spojena s velmi slušnou dynamikou. Za to vděčí zejména nízké hmotnosti, která u nejtěžšího provedení (RF s dvoulitrem a automatem) dosahuje 1 130 kilogramů. Není tedy překvapivé, že této verzi zabere zrychlení na stovku jen 6,8 sekundy, v případě modelu s plátěnou střechou lze dokonce počítat se sprintem o tři desetiny rychlejším. Maximálka pak činí 220 resp. 219 km/h. Co je nicméně pro někoho dostačující, to je pro jiného jen odrazovým můstkem.

Do druhého tábora patří bezesporu nadšenec ze Švédska, který si na internetu říká EVOVIISWE. Ten se někdy okolo roku 2013 začal zabývat myšlenkou, že by do tehdejší generace NC instaloval objemný americký osmiválec, ale nakonec na to nedošlo. V roce roce 2018 se ale začal touto myšlenkou zabývat znovu, když vypudil z hlavy nápad na stavbu repliku AC Cobra a pořídil si zcela novou Mazdu MX-5 RF v bílé barvě.

Švédský nadšenec si nejprve půl roku užíval s tovární specifikací, než se zavřel na čtyři měsíce do dílny. K modifikacím použil osmiválec LS7, stejně jako odpovídající převodovku Tremec T56 Magnum a diferenciál z Chevroletu Camaro. Zbytek motorového kitu pak dodala americká společnost Flyin' Miata. Jen u výměny hnacího ústrojí ale pochopitelně nezůstal. Kvůli odlišnému zatížení hlavně na přední nápravě totiž dorazil nový podvozek od firem Eibach a Fox Racing. Nová jsou i 17palcová litá kola s pneumatikami Dunlop Direzza ZIII, za nimiž se skrývají brzdy Wilwood svírané vpředu šestipístkovými a vzadu čtyřpístkovými kotouči. Po stránce designové nicméně již na změny nedošlo, MX-5 RF zůstala v ryze standardním stavu.

Jak se následně ukázalo na motorové stolici, roadster s pevnými střešními panely je momentálně spojen naprosto odlišným potenciálem. Motor produkuje až 514 koní výkonu a 675 Nm točivého momentu, což se pochopitelně projevilo na dynamice. O sprintu na stovku přitom zatím poreferovat nemůžeme, nejvyšší rychlost ale bere dech - na německém Autobahnu se švédský nadšenec rozjel na neskutečných 301,6 km/h. Sám nicméně dodává, že takovou rychlost si střihnul poprvé a naposledy, neboť při prvním pokusu se vůz v rychlosti 286 km/doslova začal rozpadat. Kvůli odporu vzduchu, na který vůz nebyl projektován, se utrhnul malý panel karoserie nad čelním oknem. A je jasné, že kdyby s autem takto jezdil opakovaně, upadne z něj toho jen víc.

Dodat můžeme už jen cenu, která pochopitelně nebyla nízká. Za samotný roadster je totiž ve verzi RF 2.0 třeba zaplatit 1 061 500 Kč, prakticky stejnou sumu pak dáte za osmiválec LS7, převodovku, veškeré další doplňky a práci. Tím se dostáváte do teritoria nové Corvette C8, načež pro MX-5 musíte opravdu hořet, abyste před americkým sporťákem ten japonský upřednostnili.

Mazda MX-5 RF u nás startuje na 1 015 050 Kč, za tyto peníze nicméně dostanete pouze verzi osazenou jedna-pětkou. Pokud nicméně plánujete konverzi jako tu z videí níže, nemusí vás vlastně výkon originálního motoru příliš zajímat. Foto: Mazda

