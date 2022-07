Fandové kolem Clarksona a spol. si postavili úchvatný kombík s motorem s kořeny v F1 a manuálním řazením před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Pokud toužíte po řidičském autě, které přitom zvládne obsloužit potřeby celé rodiny, nejde zajít o mnoho dál než sem. Tenhle stroj má prostě všechno, co má takový vůz mít - spoustu prostoru, silný ječivý motor bez turba, ruční řazení a zadní pohon.

Je tomu už 19 let, kdy si člověk mohl v Evropě naposledy koupit nové BMW M5 s manuální převodovkou. V USA ale takové omezení ještě donedávna neměli - když se tam v roce 2005 začala prodávat M5 E60 s poloautomatickým sedmikvaltem SMG III, zájem zákazníků o manuál byl tak velký, že BMW v roce 2006 přidalo do nabídky i klasický šestistupňový manuál. Ani další generace M5 na tomto stavu nic nezměnila. Evropa měla nadále utrum, v USA ale šlo koupit s manuálem jak novější M5 F10, tak kupé M6 F13, které jsme s manuálem dokonce testovali. A ano, byl to vůz určený původně pro USA, třebaže z rukou německého technika automobilky.

Vraťme se ale o generaci zpět k typu E60 s dokonalým atmosférickým desetiválcem S85B50, který několikrát vyhrál anketu Motor roku. I toto auto bylo skutečně k mání s manuální převodovkou. Snad všichni staromilští fanoušci BMW ho v Evropě chtěli, ale nemohli ho mít, protože žili na špatné straně Atlantiku. Většina se jich spokojila s SMG III, která měla 11 různých možností, jak se může chovat, a ve městě se neuměla chovat vůbec. Pár zájemců si ale nechalo dovézt M5 z USA právě s manuálem, který se choval pořád přesně tak, jak řidič chtěl.

Tolik k ne až tak dávné historii, která ani tak nedává přímou cestu k tomu dostat se k BMW M5 Touring generace E61 s ručním řazením - protože kombík byl jen pro Evropu a manuál jen pro Ameriku. Přesto takové auto můžete vidět na videu níže. Jak asi tušíte, nevzniklo u BMW, nechali si jej postavit britští nadšenci z kanálu DriveTribe na Youtube, za jehož vznikem stojí Jeremy Clarkson s kolegy. Jejich autu už jsme se věnovali dříve, tehdy ale mělo automat SMG. Dnes už má manuál.

Vůz kupodivu nevznikl tak, že by Britové vzali evropský kombík a „americkou” techniku a obojí spojili v jedno, manuály pro tehdejší M5 jsou vzácné a drahé zboží. Ručně řazená převodovka pro dobovou M3 E9x je ale o mnoho dostupnější a překvapivě velmi podobná. Má jen pár jiných převodových poměrů, je třeba použít jiný setrvačník a odlišný startér, přestavbu vám ostatně přiblíží video níže. A ukáže vám i výsledek.

Není to světový unikát, o podobné stavbě neslyšíme poprvé, je to ale rozhodně zajímavé auto. Motor 5,0 V10 s výkonem 510 koní, který svého času stačil na stovku za 4,7 sekundy a obligátní maximálku 250 km/h, má kořeny ve Formuli 1. A zkuste si říct i zbytek - kombík s takovým motorem, zadním pohonem a třemi pedály, už z toho se trochu ježí chlupy na těle. Více uvidíte níže, tato podívaná stojí i za pár desítek minut vašeho času.

BMW M5 Touring E61 šlo svého času koupit jen s automatickou převodovkou, oficiální fotky s manuálem tak logicky neexistují. Níže ale můžete takto vybavené auto vidět v akci, nechali si jej postavit fandové z DriveTribu z jejich vlastní M5 kombi s SMG. Ilustrační: BMW

Zdroj: DriveTribe@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.