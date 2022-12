Fandové se za 320 tisíc pokusili upravit 20 let staré kombi, aby bylo rychlejší než Lamborghini za 4,6 milionu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Zní to jako nemožná mise, rozdíl v cenách je příliš velký na to, aby levnější vůz mohl fungovat déle než pár sekund. Jak se ale zdá, ze těch správných podmínek může David porazit Goliáše i na okruhu, dokonce ne o málo.

Snad každý nadšenec do čtyřech kol by rád vlastnil supersport. Pořídí si jej nicméně jen málokdo, a to z mnoha logických důvodů. V prvé řadě tu máme vysokou cenu, v té druhé pak nemalé provozní náklady. S takovým vozem navíc nebudete jezdit každý den, potřebujete tedy ještě jeden a k němu garáž. To už je poměrně velké množství překážek, navíc je třeba dodat, že naprostá většina supersportů má daleko k univerzálně použitelným autům a jezdit s nimi budete jen zřídka.

Lidé tak s velkou oblibou přistupují k tuningu, který pomáhá jejich rodinná auta alespoň trochu přiblížit k vysněné dynamické lize. Je nicméně zapotřebí zvolit vyhovující základ. Vzpomínám si, jak svého času na řadě srazů doslova zářila upravená Škoda Fabia. Ta dostala snížený podvozek, nový lak, kompletně překopaný interiér či vzhůru výklopné dveře. Nicméně jelikož pod kapotou zůstal motor 1,2 HTP, o trhače silnic nešlo.

Fandové z kanálu Driven Media na Youtube nicméně do mladoboleslavských skladů pro nechvalně známý tříválec rozhodně nesáhli. I s limitem 20 tisíc dolarů (asi 456 tisíc Kč) na celý projekt zvolili mnohem vhodnější základ - Subaru Impreza WRX druhé generace. Ta se vyráběla v letech 2000 až 2007, pohled na světla zvaná Blob Eye pak odhaluje, že jde o provedení po prvním faceliftu, jenž přišel dvě léta po debutu. Změnily se nicméně jen čelní partie, nikoli motor.

Právě pohonná jednotka byla důvodem, proč se kolegové pro tento vůz rozhodli. WRX totiž používá přeplňovaný 2,5litrový plochý čtyřválec, jemuž lze poměrně snadno zvýšit výkon. To se i povedlo, ze 197 koní, jenž motoru po 20 letech služby zbylo, je tak nově 308 koní. To sice na supersport jako Lamborghini Murciélago SV za 200 tisíc USD (asi 4,6 milionu Kč), kterému se rodinný sporťák měl vyrovnat, nestačí, kromě dopingu motoru však Subaru prošlo i dalšími úpravami.

Odlehčení o 136 kg, stejně jako instalace nového podvozku a lepivých pneumatik přinesly své ovoce. Na relativně krátkém okruhu byla totiž Impreza o takřka tři sekundy rychlejší než Lambo. A to je třeba dodat, že autoři ani nespotřebovali celý rozpočet, stavba je vyšla jen na 14 tisíc USD, tedy asi tedy necelých 320 tisíc Kč. Citelně tomu ovšem napomohly okolnosti - jednak charakter okruhu fandí spíše menším autům a jednak se srovnání uskutečnilo před pár dny. Teplota se tedy pohybovala jen lehce nad nulou, což není ideální pro relativně těžký a velký supersport. Ale i to je nakonec faktor, který je při běžném využití ve hře - spousta sporťáků vyžaduje pneumatiky optimalizované pro vyšší teploty, které se už pod nějakých 8°C mění v puky, které je nutné řádně zahřát, aby začaly fungovat.

Fandové z Driven si dali za cíl porazit porazit Lamborghini za 4,6 milionu korun...



...se Subaru, na jehož pořízení a úpravy nevydali ani 320 tisíc korun. To se nakonec povedlo, zčásti i dílem počasí.

