Fanoušci jsou v šoku, Maxe Verstappena natočili, jak si u dealera přebírá vlastní nové Ferrari před 4 hodinami | Petr Miler

Slova jako zrada padají na adresu dvojnásobného šampiona Formule 1 v reakci na jeho poslední krok. Jako pilot a troufneme si říci odchovanec Red Bullu si pořídil auto jednoho z jeho největších konkurentů. Nás to ale popravdě nijak nepobuřuje, není první ani jediný.

Max Verstappen se po úspěších z posledních let musí smiřovat s pozicí, která mu stále nemusí mít být úplně vlastní. Ne snad, že by někdy byl šedou myškou, která nepovšimnutě proplouvá davy s batůžkem na zádech, skoro bychom se ale vsadili, že ještě před pár roky by jej na ulici krom pár zatvrzelých fanoušků F1, tím spíše pak těch nizozemských, nepoznal skoro nikdo. Dnes je z něj světová superstar - možná ne kalibru Hamiltona, Schumachera nebo Prosta, bude k nim ale mít velmi blízko.

Jako takový se musí smířit s pozorností okolí, kamkoli se jen mihne. Naštěstí pro něj nežije v Nizozemsku, kde by si v klidu nemohl dojít ani na veřejnou toaletu, ovšem ani v Monaku není anonymní osobou. Nejlépe se o tom přesvědčuje nyní, když světem koluje video, na kterém je zachycen tak trochu in flagranti delicto, tedy přímo při činu. U monackého dealera Ferrari si totiž byl převzít jeho vlastní vůz této značky.

Natočil jej při tom přes výlohu jeden z kolemjdoucích a není pochyb o tom, že jde o Maxův nový vůz. Auto je jen pro něj odhaleno a na dalších videích stejného autora můžeme spatřit, jak mu jej dealer předvádí. Jde o model SF90 Stradale Assetto Fiorano, tedy dosud nejostřejší provedení hybridního supersportu italské značky. Vzhledem k Verstappenovým příjmům je koupě takového auta srovnatelná s tím, když si normálních Čech koupí rozpadlý Trabant v bazaru, přesto to vzbudilo pozdvižení.

Fanoušci jsou v šoku a někteří to označují za zradu, ale ruku na srdce, není na tom nic až tak zvláštního. Zrovna lidé F1 si kupují výjimečná auta pravidelně a obvykle nezůstávají jen u jedné značky. Zrovna Ferrari je touhou mnohých z nich bez ohledu na to, do jakého týmu patří. Takový Toto Wolff, šéf Mercedesu, má dokonce celou sbírku Ferrari. A když jsme u Mercedesu, sám Verstappen v minulosti jeden měl, to je ještě pikantnější. Podle nás bouře ve sklenici vody, ale názor si udělejte sami.

