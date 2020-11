Fanoušci nevěřili, že Teslám za jízdy může ulétnout střecha, tak to někdo natočil na video před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Příznivci Tesly jsou zvláštní lidé, kteří popírají jakkoli zjevná pochybení jejich oblíbené automobilky, pokud je před sebou nemají černé na bílém. Jsme zvědavi, co na odlétávání střech různých modelů budou říkat nyní.

Minulý měsíc obletělo svět video zachycující zbrusu novou Teslu, které jen dvě hodiny po převzetí nového vozu odlétla střecha. Zdálo se to být jasnou dokumentací problému s odpadáváním částí střech různých modelů značky, o kterém se mluví už déle. Pro normálního člověka by dokumentace řady případů podpořená i videem a fotografiemi úplně nového vozu, kterému se stalo právě to, byla jasným důkazem konstrukčních či kvalitativních nedostatků Tesel. Ne tak ovšem pro příznivce značky.

Ti mimo jiné tvrdili, že fotografie zaznamenávající následky celé situace mohou být dokumentací nehody a video ukazující nové auto jezdící bez střechy nezachycovalo samotný moment upadnutí jakéhokoli komponentu. Takže podle nich si starší dáma asi koupila nový vůz, odřízla mu střechu, vsadila na pokles akcií firmy (jako by na ni podobné události měly nějaký vliv...), pak nechala syna natočit následky a vše společně nakašírovali na internetu jako selhání. Vskutku velmi pravděpodobný scénář.

Nicméně s některými lidmi se nemá smysl hádat a pravdu měli v tom, že v žádném ze zmíněných případů nebylo zdokumentováno, jak střecha z auta skutečně padá za jízdy. Teď se ale přesně to stalo, a to náhodou díky palubní kameře ve voze jedoucím za jednou z čínských Tesel Model S. Ta se nejprve relativně rychle prožene pravým pruhem po dálnici a následně je vidět, jak přichází o střechu. Ta dopadne ve vysoké rychlosti za vůz, ale naštěstí nikoho nezraní. Sám řidič Tesly pak jen brzdíc přemýšlí, co vlastně dělat, ale moc možností pochopitelně nemá.

Není tedy pochyb o tom, že střecha za jízdy upadla, ovšem o důvodech se beztak bude vést pře. Zastoupení Tesly v Číně se hned nechalo slyšet, že skleněná střecha byla před tímto incidentem vyměněna jinou firmou, než je Tesla. Možné to je, ale máme o tom své pochybnosti - díly na Teslu nikoli přímo od Tesly jsou vzácností, stejně jako servisování těchto aut jinými firmami. Ale fanouškům to asi bude opět stačit, třebaže u jiných aut než Tesel je velmi vzácné se s podobným incidentem setkat, a to jde o vozy značek, které jsou vyráběné v řádově větších počtech.

I Tesly Model S ztrácí části svých střech za jízdy, teď už se to podařilo natočit i na video. Automobilka má ale znovu vysvětlením, kterým si nad celou věcí myje ruce. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Auto Evolution

Petr Miler