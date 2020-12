Fanda doma pět let stavěl autodráhu věrně napodobující závody WRC, výsledek bere dech před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Subaru

Nejde tu jen o autíčka, ale i způsob pohybu Imprezy WRC po dráze nebo zvuk, který vše doprovází. Jestli vám toto nevykouzlí úsměv na tváři, jste jednoznačně emocionálně vyčpělí.

Pokud vám chybí časy, kdy světovými soutěžemi v rally korzovaly japonské speciály olepené reklamami cigaretových firem, nemusíte se nutně spokojit se sledováním starých videí. To radí Hans Vermeer, který se rozhodl tyto časy prožít znovu a dokonce u sebe doma. Koupil si tedy nějakou počítačovou hru? Kdeže, vlastníma rukama si během pěti let postavil autodráhu, která takové závody simuluje. A to způsobem, který vám rozjasní den.

Normálně by si někdo v takovém případě leda nakoupil či postavil auta, která tou dobou po rallyových erzetách jezdila, mezi nimi jistě i Subaru Impreza WRC s reklamami 555 generace GD, která byla na vrcholných akcích k vidění ještě v roce 2003. Jenže Hans šel dál a upravil si celou autodráhu tak, aby po ní právě Impreza klouzala, jako po šotolinových rychlostních zkouškách. A k tomu přidal i dobový zvuk, který iluzi dokresluje.

Vyhrál si také s prostředím okolo. A nyní nemyslíme jen přírodu či města, kterými se vůz pohybuje, jsou tu i další závoďáky a lidé kolem nich. A pár perliček typu soutěžní Citroën „zaparkovaný” vedle trati - něco, co by trochu škodolibý fanda Subaru tou dobou jistě viděl rád i v reálu.

Podívejte se na to sami - když jsme video poprvé spatřili, museli jsme se hlasitě smát, Hans si s výsledkem opravdu vyhrál. Čas tím zpátky jistě nevrátí, ale uspokojovat se skutečnou autodráhou s takovými možnostmi nám přijde lepší než jen sedět u počítače simulujícího závody té doby. A to nejsme žádní odpůrci pokroku.

Petr Miler