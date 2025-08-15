Fascinující, kdysi zaříznutý turbínový supersport nakonec vyjel na silnice, sám jeho autor ho dokončil a ukázal v akci

Tohle auto svého času zaznamenalo ohromně pozitivní přijetí a bylo na prahu spuštění sériové výroby, finanční krize ale jeho dokončení znemožnila a Jaguar už se k němu nikdy nevrátil. Jeho autor ano.

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Callum Designs

Tohle auto svého času zaznamenalo ohromně pozitivní přijetí a bylo na prahu spuštění sériové výroby, finanční krize ale jeho dokončení znemožnila a Jaguar už se k němu nikdy nevrátil. Jeho autor ano.

O utrápeném osudu Jaguaru C-X75 jsme se zmiňovali již několikrát. Naposledy to bylo loni, kdy se ukázalo, že příběh britského supersportu by nakonec mohl mít happy end. Autor designu Ian Callum totiž automobilku opustil a pustil se na sólovou dráhu. Jedním z klíčových projektů jeho firmy pak byla snaha dostat C-X75 na silnice. Jaguar totiž vyrobil několik prototypů, stejně jako vznikly také vozy určené pro natáčení bondovky Spectre, ve které se supersport objevil jako vůz záporáka Hinxe.

Právě filmařská flotila se měla stát základem pro silniční C-X75. A jak se zdá, tato mise byla zdárně splněna, neboť Callum pustil do světa níže přiložené video, na kterém se s vozem vydal do běžného provozu. Velmi pravděpodobně nešlo o jeho vlastní kupé, nýbrž o zákaznické, jak naznačují zalepené spodní části karoserie - nedochází tu totiž na vývoj aerodynamiky, místo toho modrá páska slouží k ochraně zeleně lakovaných částí.

Podle Calluma bylo na voze odvedeno víc než tisíc hodin náročné práce, během nichž bylo třeba upravit jak karoserii, tak zejména interiér. Nemalou transformací prošel také motorový prostor, kde původně Jaguar u konceptu použil dvě dieselové mikroturbíny spárované se čtyřmi elektromotory. U prototypů však Britové přepřáhli na přeplňovanou čtyřválcovou jedna-šestku, s níž byly spojené jen dvě elektrické jednotky. Výkon však i přesto vzrostl ze 789 na 860 koní.

U silniční verze dotažené Callumem do zdárného konce však zadní kola roztáčí osmiválec, navíc dopovaný kompresorem. Spárován je pak s dvouspojkovým automatem, přičemž výkon či jízdní dynamika zůstávají neznámé. Z videa je ovšem patrné, že pohonné ústrojí má nadmíru sympatický zvuk. Majiteli tak lze jen závidět, ostatně podobným autem se aktuálně může pochlubit méně lidí, než kolik máte prstů na jedné ruce.


Fascinující, kdysi zaříznutý turbínový supersport nakonec vyjel na silnice, sám jeho autor ho dokončil a ukázal v akci - 1 - Callum Jaguar C-X75 2024 prvni sada 01Fascinující, kdysi zaříznutý turbínový supersport nakonec vyjel na silnice, sám jeho autor ho dokončil a ukázal v akci - 2 - Callum Jaguar C-X75 2024 prvni sada 02Fascinující, kdysi zaříznutý turbínový supersport nakonec vyjel na silnice, sám jeho autor ho dokončil a ukázal v akci - 3 - Callum Jaguar C-X75 2024 prvni sada 03Fascinující, kdysi zaříznutý turbínový supersport nakonec vyjel na silnice, sám jeho autor ho dokončil a ukázal v akci - 4 - Callum Jaguar C-X75 2024 prvni sada 04Fascinující, kdysi zaříznutý turbínový supersport nakonec vyjel na silnice, sám jeho autor ho dokončil a ukázal v akci - 5 - Callum Jaguar C-X75 2024 prvni sada 05Fascinující, kdysi zaříznutý turbínový supersport nakonec vyjel na silnice, sám jeho autor ho dokončil a ukázal v akci - 6 - Callum Jaguar C-X75 2024 prvni sada 06
Jaguar C-X75 se skutečně dostal na veřejné silnice, i když celá produkce bude zjevně čítat jen několik málo aut. Kousek lakovaný zelenou barvou Willow Green přitom ke svému pohonu užívá kompresorem přeplňovaný V8. Foto: Callum Designs, tiskové materiály

Zdroj: Callum Designs@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

