Fernando Alonso se po trati GP Monaka prohnal v tisícikoňovém silničním Astonu, zabodoval tak víc než v samotné Velké ceně před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Aston Martin

Pro španělského matadora je letošní sezóna ve Formuli 1 zatím tou úplně nejhorší, kterou kdy zažil, včetně svých juniorských začátků. Náladu mu ale na slavné trati mohly spravit chvíle strávené za volantem supersportovní Valhally, kterou jako testovací jezdec pomáhal vyvinout.

Věřte nebo ne, ale Fernando Alonso odstartoval svou kariéru ve Formuli 1 už v roce 2001. A tehdejší sezóna pro něj byla tou jedinou, během které španělský jezdec nedosáhl na jediný bod. Protože ale závodil za tým Minardi, jehož monopost nebyl moc konkurenceschopný, nebylo to až tak překvapivé. Hned v následujícím roce navíc Alonsa angažoval Renault, v jehož barvách již dokázal dokonce vyhrávat, o zisku pódií ani nemluvě. Jeho talent pak jen stvrdily mistrovské tituly z let 2005 a 2006, kdy Španěl dokázal překonat i Michaela Schumachera.

Letošek je nicméně v podání Alonsa hotovou tragédií, po osmi závodech, do čehož navíc nepočítáme sprinty, totiž na kontě nemá jediný bod. Pravdou je, že nejezdí úplně špatně, shodou nepříznivých okolností (naposledy to bylo odstoupení z šestého místa kvůli technickým potížím)je ale jeho nejlepším letošním počinem jedenáctá příčka. Situaci pro něj navíc opticky zhoršuje skutečnost, že veškeré letošní body Astonu Martin nasbíral jeho stájový kolega Lance Stroll, který byl do loňska považován za protekčního, neboť tým vlastní jeho otec a Alonso jej dřív soustavně překonával.

Jsme tedy opravdu zvědavi, jak si španělský závodník, který na konci července oslaví 44. narozeniny, letos povede. U Astonu Martin má nicméně setrvat minimálně do konce příští sezóny, kdy by tým měl technicky profitovat z příchodu Adriana Neweyho. Do té doby si nejspíš Alonso bude užívat spíše role ambasadora než kandidáta na titul, jak ostatně ukázal o víkendu v Monaku, kde po slavné trati prohnal kromě svého závodního monopostu i nový silniční supersport Astonu.

Na vzhledu modelu Valhalla se Newey částečně podepsal rovněž, i proto vůz spíše připomíná závodní speciál. Jeho pohon zajišťuje čtyřlitrový osmiválec ve spojení se třemi elektromotory, přičemž celá soustava produkuje 1 079 koní. To stačí ke zrychlení na stovku za 2,5 sekundy a nejvyšší rychlosti 350 km/h. Britové celkově vyrobí pouze 999 exemplářů tohoto stroje, všechny ale již mají svého majitele - zda je mezi nimi i Alonso, není známo, ale tak nějak to čekáme.

Španěl byl ostatně nicméně zapojen už do vývoje, a to jako hlavní testovací pilot. „Mohu potvrdit, že Valhalla je skutečným supersportem na silnici i na okruhu. Mimo působivý výkon a dynamiku vám dodá i ničím neředěné zážitky a emoce, která hledáte za volantem takových aut,“ uvedl Alonso na adresu novinky, která se k prvním lidem dostane ve druhé půlce letošního roku, tedy dlouhých šest let po představení prototypu, u kterého se ovšem ještě počítalo s šestiválcem.

Fernando Alonso pomáhal při vývoji osmiválcové hybridní Valhally dlouhých 18 měsíců. Zda mu připadl jeden z 999 dostupných kusů, zatím nebylo potvrzeno, ale očekáváme to. Foto: Aston Martin

Petr Prokopec

