Fernando Alonso ukázal své nové služební auto, oproti loňsku si docela slušně pomohl

/ Foto: Formula 1, tiskové materiály

Dvojnásobný mistr světa Formule 1 je i ve svých 41 letech považován za jednoho z nejlepších závodních pilotů současnosti a letos bude muset tuto pozici obhájit ve svém novém působišti. Minimálně služební auto ho demotivovat jistě nebude.

V minulé sezóně se ve Formuli 1 rozjela slušná škatulata. Odchází Vettel, Ricciardo, Latifi nebo Schumacher, přichází Piastri, Sargeant nebo de Vries a vrací se Hulkenberg. K tomu Alonso a Gasly převlékají kombinézy. To je na poměry tohoto sportu spousta změn a někdo je musel rozjet. V úplném prvopočátku to byl Sebastian Vettel, který se rozhodl svět F1 úplně (jakkoli raději neříkejme nadobro) opustit, olej do ohně přestupů ale nalil teprve Fernando Alonso, který zcela neplánovaně přesídlil z Alpine do Astonu Martin.

Byl to překvapivý krok, neboť Aston podle všeho nemá reálnou šanci na větší úspěchy, zatímco Alpine byl mnohem dál a nebýt nespolehlivosti, mohli jsme jej vidět ještě docela jinde. Španělská legenda svůj krok vysvětlovala tím, že v Astonu vidí lepší budoucnost, zdroje ze zákulisí ale hovoří spíše o tom, že Francouzi nechtěli nabídnout Alonsovi smlouvu na další dva roky, zatímco Aston s tím problém neměl. Buď jak buď, Fernando přesídlil a od letoška bude jezdit za britskou stáj.

Jak moc si tím pomohl ve smyslu šancí na sportovní úspěchy, ukáže až čas, minimálně po stránce zajištění svých každodenních přesunů si ale pomohl velmi. V případě Alpine - chtěl-li řádně reprezentovat tuto značku - se mohl v případě přidělených aut smířit jen s modelem A110, což jistě není špatné auto, ve 41 letech bychom s ním ale asi permanentně jezdit nechtěli. Alternativou mohly být vozy od Renaultu, což také není nic hvězdného, cokoli dalšího z dílen konglomerátu Renault-Nissan už by bylo příliš vzdálené marketingovému smyslu existence Alpine jako formulového týmu.

V Astonu Martin je to snazší. Automobilka za týmem stojící vyrábí sportovně-luxusní auta par excellence, která se pro pravidelné přesuny pilota Formule 1 zdají být jako stvořená. Jedno z nich Alonso jako služební dostal a tento týden se jím pochlubil - jde o model DBX707, tedy nejsilnější a nejrychlejší SUV světa, které se díky 707 koním pod kapotou - tu rozjede na stovku za 3,2 sekundy a zvládne až 310 km/h. Jestli je to Alonsovo „auto snů, které překračuje očekávání”, jak sám tvrdí, je otázkou, i v Astonu má své reklamní povinnosti.

Tak či onak si oproti Alpine docela slušně pomohl a na voze má i zajímavou (německou, mimochodem) registraci: F AM 7003 - že by vodítko k třetímu titulu mistra světa Formule 1 pro Fernanda Alonsa, jinak také známého jako agent 007? Berte to s humorem, něco takového v tom ale bude...

Fernando Alonso zakotvil u Astonu Martin, od kterého dostal nové služební auto. Sám se jím pochlubil, jak můžete vidět níže. Foto: Formula 1, tiskové materiály

Zdroje: Fernando Alonso@Twitter, Formula 1

