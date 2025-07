Ferrari jako referenční auto při vývoji používá čínský elektromobil, o evropském automobilismu to říká mnohé před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Xiaomi

Není automaticky nic špatného inspirovat se při vývoji prací jiných, v tomto případě ale nutně zarazí, o kolik níže položený produkt je najednou pro Italy zajímavý. Říká to hodně o tom, co všechno je dnes v automobilové Evropě špatně.

Dokážete si představit, že by Ferrari při vývoji modelu F40 používalo Škodu Rapid 136? Anebo - ať odstraníme disproporci danou existencí železné opony - že by dnes při vývoji nástupce kteréhokoli z modelů zkoumalo Škodu Octavia RS? Zní to absurdně, Italové by se tomu vysmáli, v případě takových aut se prakticky nemají čím inspirovat ani poučit, je to jako zkoumat prak při vývoji houfnice. Elektrická technika ale měřítka zjevně mění.

Na záběrech úplně dole můžete vidět, jak prostory maranellského ústředí firmy opouští Xiaomi SU7 Ultra, tedy ostrá verze elektrického auta jinak tuctové čínské značky. V řadě ohledů to ekvivalent Škody Octavia RS není, cenově ale ano, je to prostě extra provedení modelu mainstreamového výrobce, přesto je rychlejší než srovnatelné Porsche. Někteří jako by se báli zachycené správně interpretovat, nemůže ale jít o nic jiného než používání právě tohoto vozu při srovnání s chystanou novinkou Ferrari nebo reverzním inženýrství při jejím vývoji.

Však co by tam jinak takový vůz dělal? V Evropě se oficiálně neprodává, jediné zde standardně registrované auto patří přímo Xiaomi a nikdo ze zaměstnanců ani návštěv jej tak mít nemůže. Nemá navíc standardní značky, je vybaven dočasnou italskou registrací vídanou na prototypech výrobce, tohle je prostě auto pořízené přímo Italy nejspíš v Číně a nyní využívané k výše zmíněnému. A přijde nám to docela potupné, definující pro to, co se dnes děje s evropským automobilismem.

Pomineme nyní na chvíli, že samotná snaha Ferrari přijít s vlastním elektrickým modelem je slušný nesmysl, jak už mu dali najevo zákazníci - skutečných zájemců je přibližně nula jako u konkurenční firmy. Proto byl celý projekt přehodnocen a nestane se sériovým modelem, nicméně to je jen začátek. Pokud Ferrari s něčím takovým vědomě přichází v momentě, kdy vidí, že smysluplným referenčním autem může být čínský produkt v ceně specificky lakovaných klik dveří jeho vozů, není to samo o sobě varovné?

Mnohokrát jsme zmiňovali, že elektrický pohon maže rozdíly mezi značkami a tohle to jen připomíná. Ferrari nemá zapotřebí dělat elektrické auto, nikdo ho od něj nechce, má možnost držet se svého kopyta stejně jako jiní a ukazovat Číňanům záda v oblastech, ve kterých nejsou konkurenceschopní. Přesto nyní strká hlavu do elektrického chomoutu (anebo rovnou oprátky?) smířeno s tím, že jeho vůz za možná 10, možná 20 milionů korun může být vystavován nikoli irelevantnímu srovnání s autem čínského výrobce mobilů s nulovou historií a asi milionovou cenovkou? Není to už úplná ztráta soudnosti v přímém přenosu?

Ferrari nepřímo připouští, že tohle je teď pro něj relevantní konkurenční auto. Smutné. Foto: Xiaomi

Ferrari Acquires Xiaomi SU7 Ultra for Next-Gen Electric Vehicle Development



Ferrari has made an intriguing move by purchasing a Xiaomi SU7 Ultra, spotted exiting their Maranello factory. This acquisition, confirmed for testing and development, signals Ferrari’s focus on… pic.twitter.com/9n8Jy5AE9L — DriveGreenLiveGreen (@DriveGreen80167) July 29, 2025

Zdroje: Weibo, Car News China, DriveGreenLiveGreen@X

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.