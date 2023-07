Ferrari nachytali, jak ve svých prostorách zkoumá konkurenční sporťáky, i ono se má co učit před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Ferrari by nikdy nepřiznalo, že něco takového dělá, podle přesvědčení snad každého zaměstnance automobilky je vzpínající se koník naprostým vrcholem všeho, od kterého se ostatní jen učí. Realita je zjevně jiná.

Dnes je již prakticky nemožné odlišit údajné výroky Enza Ferrariho od těch, které zakladatel slavné italské značky nesoucí jeho příjmení skutečně pronesl. Jisté nicméně je, že šlo o člověka, který nadevše miloval motorsport a právě kvůli jeho financování vyráběl silniční auta. Ta i díky svému závodnímu rodokmenu čněla nad konkurencí, uměle zavedený výrobní strop se pak staral o to, aby poptávka přesahovala nabídku a exkluzivita se postarala o extrémní ceny.

Žádaná jsou Ferrari i dnes, s jejich náskokem před konkurencí je to ovšem složitější. Stačí si ostatně jen posvítit na seznam nejrychlejších aut na Nordschleife, která je považována za nejnáročnější okruh na světě. Mezi dvacítkou nejlepších časů se Ferrari objevuje pouze dvakrát, a to na osmnácté a dvacáté příčce. Oproti tomu takové Porsche má hned polovinu všech „zářezů“, a to včetně druhého nejrychlejšího.

Jinými slovy, Ferrari již dávno není nastavenou laťkou pro ostatní, samo se ale tváří, že se na tom nic nezměnilo. Že v Maranellu ví, že to není tak jednoznačné, dosvědčuje i minimálně jeden exemplář Porsche 911 GT3 RS, který si Italové koupili a týrají jej ve vlastní fabrice i mimo ni, aby věděli, kam se ubírat s vývojem vlastních aut. Nejde nicméně o jediný cizí vůz, který maranellský youtuber s přezdívkou Varryx natočil při výjezdu z továrního areálu Ferrari. Ukázal se tam i nový McLaren Artura, tedy do jisté míry pravý opak ještě docela „analogového” Porsche.

Kde totiž GT3 RS disponuje atmosférickým čtyřlitrovým plochým šestiválcem, tam Britové párují přeplňovaný třílitr s plug-in hybridní technikou. V důsledku toho se mohou chlubit hned 680 koňmi a třísekundovým zrychlením. Porsche pak sice má na kontě jen 525 koní a akceleraci na stovku za 3,2 sekundy, ovšem kompletně celý Ring zvládá obkroužit za 6 minut a 49 sekund, což jej řadí na čtvrtou příčku v pořadí, tedy dalece před McLaren.

Je snadno možné, že Ferrari „vycucne“ to nejlepší z obou konkurentů a znovu zamíří na piedestal. I kdyby se to ovšem stalo, automobilka stěží může tvrdit, že je smetánkou mezi smetánkou, od které se ostatní jen učí. Tedy tvrdit to může a dost pravděpodobně i bude, vy ale už víte, že mu to není radno věřit.

Ferrari používá při vývoji svých aut jako nastavenou laťku i konkurenční sporťáky, tedy Porsche 911 GT3 RS a McLaren Artura. Oficiálně by to nikdy nepřiznalo, video níže ale jasně ukazuje realitu. Foto: Porsche/McLaren

Zdroj: Varryx@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.