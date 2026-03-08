Ferrari poprvé ukázalo i zvenčí svůj nový model, o kterém předem ví, že ho skoro nikdo nechce
Automobilka to s ním hned tak nevzdá, „pro sichr" se ale předem zařídila tak, aby se nejevil jako propadák. S čím nakonec přijde, je otázkou, díky další upoutávce ale tušíme zase o něco víc.
Ferrari poprvé ukázalo i zvenčí svůj nový model, o kterém předem ví, že ho skoro nikdo nechce
před 4 hodinami | Petr Miler
Automobilka to s ním hned tak nevzdá, „pro sichr” se ale předem zařídila tak, aby se nejevil jako propadák. S čím nakonec přijde, je otázkou, díky další upoutávce ale tušíme zase o něco víc.
Ferrari nedávno poslalo do světa první obrázky interiéru a zveřejnilo i jméno svého prvního elektrického modelu, o kterém už od loňska ví, že s ním velkou prodejní díru do světa neudělá. O elektromobily je zejména v luxusním a sportovním segmentu zanedbatelný zájem, a byť jsme chvíli věřili, že věrní klienti Ferrari automaticky vezmou zavděk čímkoli, co jim automobilka pod pláštíkem exkluzivity nabídne, tady to zjevně nebude tak snadné.
Onen zájem ale jistě není úplně nulový, pár fandů novinky se jako vždy najde. A protože Ferrari tento vůz nezamýšlí prodávat jako obraz své jediné možné budoucnosti, vyloženě ostuda to snad skutečně nebude. Automobilka tak model zvaný Luce dál roztleskává a na poslední upoutávce jej poprvé ukázalo i zvenčí.
Na nočním průjezdu krajinou toho nevidíme mnoho, do značné míry jen to, jak autu svítí... luce. Tohle slovo v italštině znamená doslova světlo, kdo ale pravidelně navštěvuje zemi chaosu, dluhů a skvělého jídla, ten ví, že luce je pro Itala hlavně něco jako elektrika. „Luce e gas”, to je typická nabídka tamních energetických společností i ve zcela oficiální rovině, takže to ani není tak hovorový termín. Buď jak buď si ale na spojení Ferrari Luce zvykněme.
Jeho temná silueta s puštěnými předními světly nám toho mnoho neřekne, vidíme rovnou střechu a postupně se svažující záď. Dále víme, že vůz má být o něco menší než bezmála pětimetrové Purosangue, po designové stránce ale má přijít s něčím, co bude dramaticky odlišné od zbytku nabídky. Na další detaily si musíme počkat, déle než pár týdnů už to ale snad nebude - oficiální premiéra je plánována na 25. květen a něco nám říká, že únik oficiálních materiálů nám vůz kompletně odhalí ještě o něco dřív.
Ferrari Luce ukázalo hlavně svá... luce. I tak je to maximum, co jsme doposavad mohli vidět. Foto: Ferrari
Zdroj: Ferrari
