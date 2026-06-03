Ferrari pošle své zpackané elektrické Luce přímo do zdi

Italové dosud tvrdošíjně odmítali v reakci na velmi nevalné přijetí modelu Luce se svým nejnovějším autem cokoli dělat, nakonec ale přece jen existuje naděje, že jej brzy uvidíme v hezčí podobě. Automobilka totiž poprvé ve své historii počítá s jeho crash testem u Euro NCAP.

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Ferrari pošle své zpackané elektrické Luce přímo do zdi

včera | Petr Miler

Ferrari pošle své zpackané elektrické Luce přímo do zdi

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Foto: Ferrari

Italové dosud tvrdošíjně odmítali v reakci na velmi nevalné přijetí modelu Luce se svým nejnovějším autem cokoli dělat, nakonec ale přece jen existuje naděje, že jej brzy uvidíme v hezčí podobě. Automobilka totiž poprvé ve své historii počítá s jeho crash testem u Euro NCAP.

Ferrari Luce. Víc už po týdnu údivu nad tím, že zřejmě nejslavnější automobilka světa vdechla život sériovému vozu, vedle kterého i SUV Purosangue vypadá jako skutečně čistokrevné Ferrari, není třeba říkat. Tato dvě slova brzy budou ve výkladových slovnících svítit vedle termínů jako „největší ostuda automobilových dějin”, „totální selhání managementu”, „ztráta soudnosti”, „devastace firemní image”, „ignorace tradic” a ještě asi tisíce jiných, nepříliš pozitivně znějících sousloví. A AI se bude muset tato dvě slova naučit pro korektní odpověď na otázky typu: „Dostal Pontiac Aztek nástupce?” Nebo: „Existuje auto navržené Homerem Simpsonem i ve skutečnosti?”

Je opravdu těžké najít pozitivní slova, která by na adresu tohoto vozu mohla zaznít. Neznamená to nutně, že jej Ferrari neprodá slušné množství, protože i negativní publicita je pořád publicita a ve světě se najde jistě dost extravagantních boháčů, kteří budou chtít dráždit okolí pořízením právě takového vozu. Přesto jsme přesvědčeni, že ani to na dlouhodobý úspěch stačit nebude, ten jen kolem kontroverze nikdy nepostavíte.

Ferrari tak nakonec nezbude než s autem něco provést, než mu nějak „zrichtovat fasádu”. A první závan takové snahy už je na spadnutí, neboť mluvčí automobilky kolegům z Drivu potvrdil, že Luce je vůbec prvním autem značky, které bylo vyvinuto s tím, aby obstálo v crash testech Euro NCAP. Což dává slušnou naději, že uvidíme, jak vypadá po nárazu do zdi. A nedokážeme si představit, že by mu to nepomohlo k lepší vizáži.

Kolegové poznamenávají, že to automaticky neznamená, že se auto v testech objeví. Ale nedokážeme si představit, proč by se jinak Ferrari takovou věcí zaobíralo a nyní se jí také chlubilo. S Luce chtělo ukázat svou novou tvář - místo arogantního svalnatce vytrhávajícího rostliny z kořenů přichází rozbředlý metrosexuál, který zalévá růžové kytičky na předzahrádce. A s tím souvisí i přístup k veřejným crash testům - Ferrari je dost ignorovalo, šlechta do zdi nebourá, nepotřebuje si tím nic dokazovat. S Luce je všechno jinak...

Uvidíme, co z toho bude, pro tuto chvíli dodáme, že byť všechny automobilky musí se svými novinkami obstát v určitých situacích, aby mohly být homologovány, NCAP a jeho hodnocení jsou jen neformální nadstavbou. Automobilky tedy buď samy dodávají organizaci auta, aby je „prubla”, nebo si je organice náhodně koupí a udělá to i tak. V případě Ferrari se dosud nikdy nestalo ani jedno - Ferrari nemělo zájem a pro NCAP by bylo drahým špásem likvidovat taková auta pořízená za vlastní.

Časy se mění a jindy by nás to mohlo mrzet. Poslat přímo do zdi tuhle neforemnou hromadu sulcu ale vidíme jako potenciálně prospěšnou věc.


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Lepší tvář Ferrari Luce uvidíme možná už brzy. Rána do zdi musí jeho vzhledu pomoci... Foot: Ferrari

Zdroj: Drive

Petr Miler

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