„Ferrari pro chudé” na okruhu překonalo skutečné nejmodernější Ferrari za násobně vyšší cenu

Italové museli někde udělat chybu, pokud jejich nejmodernější stroj s turbo-hybridním pohonem na okruhu překonává vůz, který měl být levnou napodobeninou jejich vlastních aut vyráběných před drahnou řádkou let.

Když Chevrolet v roce 2021 přišel s novou generací Corvette Z06, způsobil tím pozdvižení. Auto, kterému se už v základním provedení začalo kvůli jeho designu, koncepci i použití atmosféricky plněného osmiválce říkat „levné Ferrari” nebo „Ferrari pro chudé”, získalo s tímto provedením takovou pověst tím spíš. Považte, že jeho 5,5litrový V8 uložený před zadní nápravou generuje až 679 koní a přitom stojí aktuálně od 111 795 USD, tedy asi 2,6 milionu Kč. Co si tu za takové peníze koupíte? Škodu Enyaq RS s kartou na dobíjení na pár let?

V Evropě je tedy tento vůz oficiální cestou dražší, navíc jeho výkon klesl kvůli použití filtru pevných částic a dalším evropským „libůstkám” na 645 koní, i tak je to pořád nabídka snů. Ačkoli vznikal jako „napodobenina” posledních obdobně koncipovaných Ferrari s atmosféricky plněnými motory (tedy modelů 458 Italia a Speciale), ve skutečnosti dokáže porážet i ty nejmodernější maranellské stroje. A nemáme nyní na mysli něco jako sprinty nebo podobné specifické disciplíny, ale komplexní jízdu po závodním okruhu.

Ukazuje to test kolegů z francouzského Motorsport Magazine, kteří čerstvě dostali do rukou Ferrari 296 s paketem Assetto Fiorano, tedy nejrychlejší, okruhové jízdě přizpůsobenou GTB. Je to opravdu silné auto, jehož pohon spoléhající na turbo-hybridní třílitr generuje až 842 koní. Vedle toho je zvlášť evropská verze Z06 s 645 koňmi chudým příbuzným, dokonce je i těžší - Ferrari váží dne euronorem nehezkých 1 646 kg pohotovostní hmotnosti, Z06 stejnou metrikou 1 670 kg. Přesto je Corvette rychlejší, i když 296 míří skoro na vrchol tabulek.

Ferrari tedy prohrává o prsa, na okruhu v Nevers Magny-Cours si Z06 připsala čas 1:15.23, zatímco 296 potřebovala 1:15,96, a to na úplně stejných pneu Michelin Pilot Sport Cup 2R. V Evropě jsou obě tato auta dost drahá, pořád ale platí, že Corvette je nesrovnatelně levnější - na reálně dostupné kusy 296 s oním paketem dnes potřebujete přes 9 milionů, Z06 stojí asi polovinu. Podívejte se na záznamy obou jízd níže, žák tu zas jednou překonal mistra. A to s technikou, na kterou někdejší mistr zanevřel ve prospěch moderně působících, ale zjevně kontraproduktivních řešení.

Corvette Z06 je zázrak svého druhu, je to v podstatě napodobenina starších Ferrari, v praxi ale překonává i jejich nejnovějšího nástupce. Foto: Chevrolet

