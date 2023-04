„Ferrari pro chudé“ od Chevroletu se utkalo s tím skutečným, přijaté výzvy teď může jen litovat před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Skutečné Ferrari v tomto případě působí dojmem, že tahá za delší kus provazu, s obrovským točivým dvanáctiválcem působí jako vrchol evoluce svého druhu. Jenže realita je taková, že proti třikrát levnější Corvette Z06 nemá dynamicky co říci.

Ferrari je nadále vnímáno jako nejslavnější výrobce sportovních aut na světě. Dynamicky už ale nepatří na vrchol potravního řetězce, někteří konkurenti ukazují jeho modelům záda v přímém směru i v zatáčkách. Obvykle se ale jedná o ještě exkluzivnější stroje jako Bugatti či Koenigseggy, na levnější modely tuctovějších značek by si v dynamických kláních vedle Ferrari vsadil málokdo.

Platí to i v případě souboje Ferrari 812 s Chevroletem Corvette Z06, kde by druhou ligu měl hrát jeho americký sok. Však stojí třetinu jeho ceny a do vínku dostal osmiválec místo dvanáctiválce. Obě jednotky jsou pak atmosférické, což Ferrari dále nahrává, realita je ale nakonec taková, že citelně větší kalup předvádí Chevrolet, ať už jde o odpich z místa nebo sprint na čtvrtmíli. Ferrari zvládá oslnit jen vyšší maximálkou v cíli.

I nadále pochopitelně platí, že když bouchnete do stolu s klíčky od italského supersportu, uděláte větší dojem, než když tak učiníte jakožto majitel Corvette. Ta si ale získává stále větší respekt, čemuž porážka Ferrari s 800koňovým dvanáctiválcem jen nahrává. Nakonec se na to podívejte sami, tady David zas jednou porazil Goliáše.

My už jen dodáme, že Z06 zvládla čtvrtmíli nejrychleji za 10,5 sekundy, zatímco Ferrari potřebovalo nejméně o čtyři desetiny navíc. Majitel Chevroletu nicméně nespoléhal pouze na sériovou techniku a 5,5litrový agregát disponující 679 koňmi doplnil tuningovým výfukem. Jestli to nějak hnulo s výkonem, nevíme, ale i kdyby ano, podstatné to jistě nebude. Je tedy Ital, kdo tu dostal napráskáno. A kdo může litovat, že výzvu na přímý souboj vůbec přijal.

