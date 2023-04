„Ferrari pro chudé“ od Chevroletu vykleplo i na okruhu dražší a respektovanější konkurenty od BMW či Porsche před 7 hodinami | Petr Prokopec

Nadávky do „amerických kýblů” zjevně nejsou na místě, teď už ani omylem. Tohle auto nejenže válí v přímce, také na Hockenheimringu je rychlejší než Porsche 911 GTS či BMW M4 CSL, i když stojí daleko víc peněz.

Na nové Porsche 911 Carrera GTS potřebujete minimálně 3 952 141 Kč. Obejít se sice v té chvíli budete muset bez příplatkových prvků, paket Sport Chrono je však naštěstí součástí standardu. Znamená to tedy, že vůz osazený automatickou převodovkou PDK zvládá sprint z nuly na stovku již za 3,4 sekundy. Kromě toho se kupé rozjede na 311 km/h. A aby toho nebylo málo, pak v rukou redaktorů německého magazínu Sport Auto zvládne obkroužit okruh Hockenheimring za 1 minutu a 52,7 sekundy.

Letos se nicméně do Evropy chystá americká konkurence, která by mohla Porsche znepříjemnit život. A nikoli pouze značce ze Zuffenhausenu. Chevrolet Corvette Z06 totiž na zmiňované trati nepřekonává pouze 911 GTS, ale rovněž BMW M4 CSL. To je sice rychlejší než Porsche, neboť k obkroužení trati potřebuje 1 minutu a 50,1 sekundy, nicméně také ještě dražší. BMW si totiž na limitovaný model, který již v nabídce nenajdete, účtovalo 4 638 400 Kč.

Oba německé vozy přitom spojuje fakt, že jejich pohon má na starosti šestiválcový motor. Ten je pak sice usazen vpředu či vzadu, má odlišnou konstrukci a produkuje i jiný výkon, ve srovnání s Amerikou tu však v obou případech máme nižší ligu. Corvette se totiž pyšní osmiválcem, navíc atmosférickým. Jeho výkon pak sice kvůli filtru pevných částic a jinému výfuku klesl ze 679 na 645 koní, i to je však více než u Porsche (480 k) i BMW (550 k).

Otázkou tak vlastně zůstává už jen cena. V zámoří je Z06 k dispozici od 105 300 USD (cca 2,26 milionu), Chevrolet si však za cestu za oceán a snížení výkonu stoprocentně naúčtuje provizi. Výchozí Corvette C6 totiž v USA stojí 64 500 USD (1,38 mil. Kč), zatímco třeba v Německu je k mání od 103 122 Eur (2,43 mil. Kč). Z06 tak zřejmě vyjde na 3,5 milionu korun, pročež nebude jen rychlejší než Porsche a BMW, ale i levnější.

