Ferrari Purosangue vlétlo i se svým V12 na motorovou brzdu a předvedlo takové představení, že mu odpustíte, že jde o SUV
Petr ProkopecSUV nadšence neuhranete, leda že by... No leda že by pod kapotou mělo motor, ze nějž se vám zježí i chloupky na těle, které ani nemáte. Přesně do dokáže Ferrari Purosangue, které docela překvapivě dostalo obří motor V12 bez turba i jakékoli elektrifikace. Zvlášť se sportovním výfukem.
včera | Petr Prokopec
SUV nadšence neuhranete, leda že by... No leda že by pod kapotou mělo motor, ze nějž se vám zježí i chloupky na těle, které ani nemáte. Přesně do dokáže Ferrari Purosangue, které docela překvapivě dostalo obří motor V12 bez turba i jakékoli elektrifikace. Zvlášť se sportovním výfukem.
„Vedi Napoli e poi muori“ neboli „Vidět Neapol a zemřít“. To praví jedno z dobře známých rčení, ze kterých si někteří vyvozují, že tohle italské město je tak nádherné, že po jeho spatření už člověk nemusí vidět nic jiného. Kdo ale v Neapoli byl, tuší, že pravdě bude blíž alternativní teorie škarohlídů, podle níž v tomto přístavním městě často umírali námořníci, kteří se tam nakazili při bující epidemii syfilis. A Neapol tak skutečně byla tím posledním, co před smrtí viděli...
Buď jak buď bude možná lepší necestovat až tak daleko na jih. Pro poznání jedné z nepochybných krás Itálie by mohlo stačit navštívit sever země, konkrétně region Emilia-Romagna, kde leží Maranello. Tedy domovina automobilky Ferrari. A právě její vozy jsou tím, co do tohoto městečka láká davy z celého světa. Ti pak chtějí hlavně dvanáctiválcové modely značky nejen vidět, ale také slyšet. A pak jsou ochotni klidně i zemřít.
Berme to pochopitelně s nadhledem, podobně jako původní rčení. Jakkoli faktem zůstává, že pokud jednou uslyšíte vytočené dvanáctiválcové Ferrari, z hlavy vám tento zvuk hned tak něco nedostane. Navíc s ním rázem začnete poměřovat i tóny vyluzované konkurenčními vozy, na které se již nikdy nebudete koukat s takovým zalíbením, jako tomu bylo kdysi. Specifický soundtrack je zkrátka nedílnou součástí kouzla maranellských aut, i proto vlastně Ferrari s postupným nástupem přeplňování i elektrifikace tolik riskuje.
Pokud chcete konkrétně vědět, o čem je řeč, pusťte si níže přiložené video. Ovšem ještě předtím zesilte hlasitost svého počítače, tabletu nebo telefonu na maximum. Ferrari Purosangue se totiž ukázalo na motorové brzdě, kde dali jeho 6,5litrové atmosférické jednotce pořádně napít. K dosažení vrcholu točivého momentu (716 Nm) je totiž zapotřebí 6 250 otáček. A abyste se dostali k maximálnímu výkonu 725 koní, je třeba V12 vytočit dokonce na 7 750 ot./min. Jakýkoli takový výlet ale opravdu stojí za to, přičemž ho oceníte jak vy, tak alespoň část širokého okolí.
Vůz, který hostila společnost Biesse Racing Bergamo, navíc nebyl v úplně sériovém stavu. Dočkal se sportovního výfuku Tubi Style, který měl výkon motoru navýšit o pět kobyl a točivý moment o 16 Nm. Zejména však umocnil jeho operní árii. Slyšet něco takového na vlastní uši tak musí být opravdu nezapomenutelný zážitek, jakému se nemůže rovnat ani trocha rozkoše v Neapoli, ať už v jakémkoli smyslu...
Ferrari Purosangue překvapivě vsadilo na motor V12 bez turba. A boduje díky tomu dokonce i u nadšenců, už kvůli jeho projevu není divu. Foto: Ferrari
Zdroj: NM2255/Raw Car Sounds@Youtube
