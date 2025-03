Ferrari se asi spletlo a vtípek pro 1. duben pustilo ven o 14 dnů dřív. Jak jinak by se mohlo začít prodávat tohle? před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Puma, tiskové materiály

Být apríl, zacukají nám koutky, vlažně zatleskáme a jdeme dál. Jenže je polovina března a opravdu nevíme, co si o tom myslet. Prodávat tohle se vší vážností a ještě tomu říkat „čepice pro kamioňáky”, nám přijde jako docela troufalý nápad.

Nemám rád laciný oplzlý humor, ale pokud s ním někdo v tomto případě přišel, pak to nejsme my. A pokud to není humor, pak je to projev vážně svérázného vkusu. Buď jak buď, Ferrari s Pumou začalo prodávat nový oficiální „merch”, tedy značkové zboží spojené s působením slavné italské značky v seriálu Formule 1. A ještě jsem nenarazil na nikoho, kdo by se na něj nepodíval a neřekl něco ve stylu: „To jako vážně?”

To podstatné můžete vidět níže. Puma pro letošní rok s Ferrari nevymyslela nic lepšího, než že na klasickou rudou čepici s neméně klasickým černo-žlutým logem Scuderie přidala jakési bílé cákance. Zvlášť na chlapci, který působí dojmem, že jeho nejoblíbenější písní bude „Love in this Club” od Ushera, to působí všelijak. Tak nezvládl konzumaci jesenky? Nebo měl nehodu s balzámem po holení? Možná, ale podívejte se na ty kalhoty. To už je moc.

Korunu všemu dávají autoři tím, že čepici říkají „Ferrari Race Trucker Cap”, tedy něco jako kšiltovka pro kamioňáky. Ne snad, že by řidiči kamionů nenosili baseballky, nepřijdou nám ale jako úplně typičtí uživatelé. A víc než co jiného to vrací vzpomínky na další píseň: „U Humpolce v příkrým kopci často bouraj' politici, Láďa vždycky zapálí si camelku jak dobrodruzi. U Křížů si koupí žvejku, velkej stejk a pěknou holku, na cestě je chlapům smutno, zvlášť když nemaj'...” Však to znáte.

Buď tohle někdo vymyslel jako humor pro 1. duben a někdo jiný z obou firem to nepochopil. Nebo jde o marketingovou provokaci s tím, že cokoli, o čem se mluví, je dobré. Anebo je zas jednou někdo totálně mimo, když si neuvědomil, co za asociace to způsobí. A to jsme mírní, na rozdíl třeba od kolegů z Jalopniku. Posuďte sami, my už to raději necháváme bez dalšího komentáře...

Kolekce Ferrari a Pumy pro 1. duben? Možná, teď se ale dá normálně koupit, tak asi něco neklaplo, jak mělo. Foto: Puma, tiskové materiály

Zdroje: Puma/Ferrari, Jalopnik

