Ferrari se s pomocí „pohřebního paketu” pokouší dokázat, že jeho SUV skutečně není SUV, jak tvrdí

Petr Prokopec
Nejsme si jisti, zda v dnešní době mohou být pro jakoukoli automobilku písmena SUV urážkou, ale Ferrari to tak pořád vnímá a tvrdí, že Purosangue SUV není. Aby to dokázalo, přichází s paketem, který by se neztratil na pohřbech, ve skutečnosti se ale zaměřuje na zlepšení ovladatelnosti a ostřejší projev auta.
Ferrari Purosangue bylo představeno v září roku 2022, přičemž za prvními zákazníky zamířilo o pár měsíců později. Pro italskou automobilku se jednalo o vstup do neprobádaných vod, neboť kombinaci čtyř dveří, čtyř míst v kabině či pohonu všech kol ještě nikdy dříve nenabídla. Právě kvůli praktičnosti přitom hmotnost vozu narostla na 2 170 kg, tedy do příchodu modelu Luce na nejvyšší úroveň, jaká kdy s Ferrari byla spojena. Jenže něco takového vadilo jen málokomu. Nebýt tedy skutečnosti, že automobilka výrobu uměle omezila, Purosangue by nejspíše válcovalo i mnohá levnější SUV. Tedy SUV... Italové říkají, že Purosangue není SUV, je to prý FUV, třída sama pro sebe.
Volba pohonná jednotky tomu neodporuje, pod protaženou kapotou se v Purosangue nachází 6,5litrový atmosférický dvanáctiválec, který v podobném autě nikdo jiný nenabízí. Zrovna k němu se ovšem váže jistá kritika. Nikoli kvůli nedostatku výkonu, 725 koní je ostatně silou dostačující. Vůz totiž díky tomuto stádu zvládá stovku za 3,3 sekundy, dvoustovku za 10,6 sekundy a dosahuje nejvyšší rychlosti přes 310 km/h. Jenže automobilka zvuk této jednotky oproti sporťákům s tímtéž dvanáctiválcem lehce utlumila.
Divit se tomu nemůžeme, neboť zatímco třeba model 12cilindri majitelé vytahují z garáže jen občas, u Purosangue se předpokládá pravidelný provoz pro běžnější přesuny. Ovšem i tak do Maranella zjevně dorazily jisté stesky, na které se Ferrari rozhodlo reagovat novým příplatkovým paketem Handling Speciale. Jeho součástí je právě zvýraznění vokální stránky dvanáctiválce, byť podrobnosti, jak toho bylo dosaženo, chybí. Předpokládáme ovšem, že Italové nešli cestou zvukových generátorů, nýbrž skrze speciální „trumpety“ přivedly do kabiny trochu více dvanáctiválcového soundtracku.
Mimo to došlo na poladění softwaru převodovky, která tak hlavně v režimech Race a ESC Off řadí mnohem rychleji. Podle automobilky přitom tyto změny pocítíte hlavně nad metou 5 500 otáček. Na motor pak sáhnuto nebylo, výkon i dynamika tak zůstávají na výše zmíněných číslech. Nicméně značka upravila aktivní podvozek, pročež byly náklony karoserie zredukovány o 10 procent. Purosangue tak sice nadále není zrovna okruhovým nástrojem, nový paket však majitelům umožní, aby si potenciál dvanáctiválce daleko více užili, hlavně pak v zatáčkách.
Po stránce vizuální již mnoho modifikací nečekejte, víceméně jde o detaily, jako jsou třeba karbonové boční štíty, černé logo, či ve stejném odstínu vyvedené koncovky výfuku. Kvůli tomu všemu vůz vypadá spíš jako vystrojený na pohřeb, ale proti gustu... Mimo to nechybí ani unikátní litá kola, zatímco do kabiny se nastěhovala plaketka, která posádce připomíná, že majitel utratil nemalou sumu za... „pohřební paket”. Nejde tu tedy nakonec hlavně o peníze utracené navíc? Možná, konkrétní cena Handling Speciale ale nebyla zveřejněna, pouze víme, že zákazníci spolu s tímto paketem dostávají také prodlouženou sedmiletou záruku. I to ale naznačuje, že o levný špás nepůjde.
Ferrari Purosangue si zájemci novou mohou koupit i s paketem Handling Speciale, který sice nezvyšuje výkon motoru, jeho řev však ano. A kromě toho přináší také změny na podvozku a svérázné vizuální novinky. Foto: Ferrari
Zdroj: Ferrari
