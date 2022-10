Ferrari si pořídilo stroj konkurenční značky, aby jej rozebralo na okruhu, uspělo málem doslova před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Nevídá se často, aby Ferrari takto zacházelo na vlastním okruhu s auty jiných značek, ale tady se to stalo a jeden z místních to zachytil na video. Nedívá se na něj špatně, i když o Ferrari v něm prakticky vůbec nejde.

Obecně vzato není ničím neobvyklým, pokud si automobilka pořídí vůz jiné značky, kterému má její auto konkurovat. Může to působit trochu jako pokus parazitovat na práci jiných, ale tak to prostě chodí - když někdo udělá dobrý vůz a vy chcete nabídnout lepší, nemusíte začínat s čistým listem papíru, můžete se inspirovat prací jiných. A i kdybyste od nuly začali, stejně se srovnání v určité fázi vývoje neubráníte. Nemůžete si být jisti, že jste uspěli, pokud oba stroje nepostavíte vedle sebe. A chcete, abyste to byli vy, kdo zjistí, že jste v něčem pozadu, ne až novináři nebo zákazníci.

Tyto postupy proto používá téměř každý, nejde o žádné čínské praktiky. Něco jiného ale je, že u toho nechcete být viděni, protože je to tak trochu nepřímé uznání kvality konkurenčního vozu. A tuplem to platí o prestižních značkách jako Ferrari, které se tváří jako deus ex machina, jakési ztělesnění automobilového božstva, výrobce zcela neopakovatelných supervozů, které jsou tak mimořádné, že se s nimi nic srovnat ani nedá. Takto se zrovna Ferrari skutečně tváří, ani ono se ale tzv. benchmarkingu nevyhýbá.

Dokládá to video níže, na kterém vidíme řádit Lamborghini Huracán STO na trati... ve Fioranu. Může to působit banálně, pokud ovšem nevíte, čím okruh ve Fioranu je. Jde o trať, která patří Ferrari, nelze si ji pronajmout, ani se na ni jinak dostat, takže kdokoli po ní jezdí, činí tak z vůle samotné automobilky. A pokud na ni řádí Lambo, je jasné, že Ferrari něco zkoumá.

Co, je otázkou, Huracán není zrovna nový model. Ale STO je relativně nová verze, proti které Ferrari aktuálně nemá co nabídnout. Předpokládáme tedy, že jde o součást vývoje okruhového provedení modelu F8 Tributo, který by měl STO překonat. A je nutné dodat, že vývojoví technici Ferrari auto zkoumají skutečně důkladně - jeho schopnosti rozebírají tak důkladně, že chvílemi nemají daleko tomu, aby jej rozebrali i fyzicky. Podívejte se na to sami, tak či onak je to něco, co se obvykle nevidí.

Lamborghini Huracán STO na firemním okruhu Ferrari je něco jako slávista ve fanklubu Sparty, nevidí se to. A zajímavost jeho výskytu na trati nekončí zde. Ilustrační foto: Lamborghini

Zdroj: Varryx@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.