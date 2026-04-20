Ferrari ukázalo, jak skutečně funguje přelomový interiér jeho poslední novinky. V Golfu by to byla moc fajnová věcička

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Popravdě řečeno to vůbec není špatné, tohle je velmi racionálně pojaté řešení, od kterého by mohla opisovat většina konkurentů. Jenže to nevypadá jako interiér z Ferrari, vypadá to jako interiér z Golfu, a to asi klientele italské značky vonět nebude.
Můžete to vidět jinak, sám jsem ale i dva měsíce po odhalení interiéru vůbec prvního elektrického Ferrari daleko toho, abych mu dal palec nahoru. Je třeba ocenit jeho jednoduchost, je třeba ocenit to, že někdejší designový guru Applu Jony Ive nešel cestou dotykových displejů, elektricky ovládaných výdechů ventilace a dalších nesmyslů, ale vnitřku zachoval fyzické ovládaní prakticky všeho. Jenže všechno to zabalil do designu, který je na úrovni levných herních volantů od počítačových konzolí.
Ferrari nyní poslalo do světa video, které ukazuje, jak interiér, pro automobilku přelomový, ve skutečnosti funguje. Můžeme tedy vidět, jak v praxi probíhá startování vozu, které spočívá v uložení klíčku na vyznačené místo na středovém tunelu vedle voliče převodovky. Vidíme hromadu fyzických ovladačů, manuálně ovládané výdechy ventilace a displeje, které možná vůbec nejsou dotykové - Ferrari to ani nenaznačuje a logika ovládání palubního systému k takové domněnce také svádí. Tohle všechno je moc fajn, konkirence si může dělat poznámky.
Méně lákavé je použití pádel pod volantem, které potvrzuje, že také italská automobilka bude volbu rychlostních stupňů „fejkovat“. Usazena jsou pak na sloupku řízení, který je polohovatelný spolu s digitálním přístrojovým štítem. Natočit směrem k řidiči či naopak spolujezdci lze rovněž středovou obrazovku multimédií. V otázce praktičnosti tak nejspíš Ferrari nastaví zbytku branže laťku hodně vysoko a v oblasti „blbuvzdornosti“ bude na ještě vyšší úrovni než svého času Volkswagen. Ostatně v takovém Golfu by to byla parádní kabina zralá na cenu za interiér roku. Jenže jsme u Ferrari a od něj čekáte víc než jen to.
Majitelé tak budou muset hodně zapracovat na individualizaci, aby výsledkem nebyla kabina působící jako pařanské doupě teenagerů. A to není moc dobrý začátek. Pro Ferrari je kvůli tomu model Luce o to větší sázkou do loterie. S ohledem na nedávné novinky značky se totiž dá předpokládat, že venkovní design nebude zrovna dechberoucí. K tomu se přidává sice ohromně praktický, vizuálně a pocitově ale kontroverzní interiér. A korunu všemu nasazuje elektrický pohon, který sice na jedné straně přinese více než 1 100 koní a zrychlení na stovku za přibližně 2,5 sekundy, ovšem zároveň také absenci tradičního „maranellského ječáku“, tedy aspoň jinak než reproduktory generovaného.
Baterie pak mají kapacitu 122 kWh, což je na tak silné a těžké (hmotnost vozu má být zhruba 2,3 tuny) směšné číslo, však si sami představte, kam byste asi dojeli ve spalovacím autě s 1 100 kobylami, 2,5 tunami hmotnosti a cca 40litrovou nádrží. Doplňovat se pár minut, hraničně by to šlo, ale v takové pozici nejsme.
Dodejme, že premiéra vozu se odehraje 25. května v Maranellu, na zahájení výroby si ovšem zákazníci budou muset počkat do konce letošního roku a na dodávky vozů až do počátku toho příštího. Kolik jich bude, se teprve uvidí, dosud reportovaný zájem je nuový.
Interiér Ferrari Luce bude neobyčejně praktický, za to klobouk dolů Pohled na něj ale nevytváří pocit, který by takové auto vytvářet mělo. Foto: Ferrari
Zdroj: Ferrari
