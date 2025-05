Ferrari uspořádalo výlet pro majitele legendární F50, v hrstce aut se mu sešly stroje za víc než 3 miliardy před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Škoda vyrobila už asi 8 milionů Octavií, takže kdyby svolala 6 procent jejích majitelů jako v tomto případě Ferrari, bude potřebovat přes 2 200 kilometrů dlouhou silnici, aby je seřadila za sebe. Ferrari na totéž stačil trávník před hotelem, i tak jde o multimiliardový majetek.

Ferrari F50 nepatří jen mezi nejznámější a nejobdivovanější vozy italské automobilky, patří mu čestné místo napříč celou globální produkcí. Už jen kvůli svému motoru, 4,7litrový dvanáctiválec totiž vychází z pohonné jednotky používané monopostem Formule 1. Maranello v letech 1995 až 1997 vyrobilo celkem jen 349 exemplářů, pročež je F50 zároveň také jedním z nejvzácnějších vozů světa. Pokud jste tedy ještě žádné neviděli naživo, nedivíme se. O to působivější ovšem pro mnohé Italy muselo být uplynulých pár dní, kdy se pohromadě prohánělo více než 6 procent celkové produkce tohoto stroje,

Pod názvem F50 Legacy Tour 2025 totiž italská automobilka uspořádala výlet, kterého se zúčastnilo 22 exemplářů. Většina z nich byla nalakována červeným odstínem Rosso Corsa, který se celkově objevil na 302 vozech. Jednatřicet pak ozdobila žlutá Giallo Modena a čtyři stříbrná Argento Nurburgring. Mimo to Ferrari postavilo ještě čtyři černá a osm tmavě červených aut, majitelé těchto kousků si ovšem setkání nechali ujít. I tak šlo ovšem o akci takříkajíc za všechny prachy.

Před nějakými patnácti lety F50 nebyla zdaleka tak vyhledávaná jako třeba F40. Poté se ale názor sběratelů změnil, načež se dnes většina kusů prodává za více než 110 milionů korun. V srpnu tohoto roku by pak společnost RM Sotheby's měla dražit jeden ze žlutých exemplářů veleslavného prvního kupce, u kterého se očekává stanovení nového aukčního rekordu - majitele by totiž mělo změnit za nějakých 167 milionů korun. Nedivili bychom se přitom, kdyby za tím stálo hlavně spojení dvanáctiválce s manuálem.

S tímto pohonným ústrojím, které produkuje 519 koní, přitom F50 zvládá stovku za 3,7 sekundy, stošedesátku za 6 sekund a jeho maximem je 328 km/h. „Účastníci zájezdu“ se přitom setkali v termálních lázních v toskánské Saturniii, odkud vyrazili přes Grosseto, Porto Santo Stefano a Sienu do Maranella. Během té doby urazili 675 km, jen řízení, jídlu a pití se ovšem nevěnovali. Ferrari jim totiž zařídilo setkání s Paolem Martinellim, technikem stojícím za ikonickým motorem V12.

Grandiózním finále celého výletu byly jízdy na okruhu Fiorano, kde stejně jako ostatní Ferrari bylo i F50 testováno a vyvíjeno. V době svého vzniku tam dosáhlo času 1 minuta a 27 sekund, dnes by ale nejspíš bylo o poznání rychlejší - stačily by k tomu moderní pneumatiky, u kterých 30 let vývoje vyústilo v pořádný posun. Protože nicméně F50 nemá prakticky žádné elektronické berličky, musíte být opravdovým mistrem volantu, abyste jeho potenciál dokázali bezpečně využít.

Takhle vypadá skutečná pastva pro oči, tedy 22 exemplářů legendárního F50. Majitelé, kteří se zúčastnili výletu organizovaného značkou, měli povolen vstup i na firemní okruh ve Fioranu. Foto: Ferrari

Zdroj: Ferrari

