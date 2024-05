Fiat preventivně odstranil italskou trikolóru z dalšího modelu. Nechce, aby mu policie zabavila ještě víc aut před 7 hodinami | Petr Miler

Je to hloupost a ostuda, ale ne pro Fiat. Místo toho, aby Italové byli rádi, že stále mají hrdou národní automobilku, která se ve složité době snaží fungovat efektivně, ji terorizují za používání národních znaků na autech s „nečistým” původem.

Snažíme se mít pro nastalou situaci pochopení z obou stran, přesto máme pocit, že Italové to přehání. Z jednoho úhlu pohledu je pochopitelné, že si nepřejí, aby se italským původem chlubilo něco, co italské není, na tu druhou by si měli uvědomit, proč zákony zabývající se touto věcí vůbec vznikly. Hlavní motivací bylo, aby někdo třeba v Číně nezačal vyrábět nepovedenou napodobeninu čehosi typicky italského za zlomek ceny, za kterou je možné to vyprodukovat v Itálii, a mátl tak spotřebitele. Děje se něco takového, když na Fiat dáte italskou vlajku?

No neděje, je to pořád italské auto, které Italové navrhli a vyvinuli v Itálii. Fakt, že se z větší či menší části vyrábí jinde, z něj nedělá neitalské zboží, tak přece funguje současný svět. Pokud nejde o primitivní produkty určené pro okamžitou spotřebu, jako je třeba pečivo, co skutečně má ryze lokální původ? Takový výrobek dnes pomalu neexistuje, nakonec i obilí potřebné pro výrobu onoho pečiva může být ze zahraničí. Základní ekonomické poučky velí usilovat o maximální efektivitu výroby využíváním různých zdrojů, ať už jsou lokalizovány kdekoli.

Nepochopili jsme tedy už divadýlko kolem Alfy Romeo Milano a tím méně jsme porozuměli zabavení víc jak 130 Fiatů Topolino italskou policií kvůli použití italské trikolóry na boku vozu v momentě, kdy jde o auto vyráběné v Maroku. Přesto to jde dál. Fiat se nyní bojí zabavení dalších aut, a tak preventivně odstraní stejnou insignii ze zádi modelu 600, jak informuje agentura Reuters.

Nová šestistovka se totiž stejně Fiat Topolino a Alfa Romeo ex-Milano (dnes Junior) nevyrábí v Itálii, vzniká v Polsku. Italská finanční policie by pro to znovu nemusela mít pochopení, a tak se automobilka rozhodla „být zcela transparentní a vyhnout se nedorozuměním ohledně toho, kde je produkt vyroben”, jak stojí v jejím prohlášení. Máme pocit, že by Italové měli být rádi, že vůbec ještě mají nějakou domácí automobilku, a neřešit nesmysly. Nebo snad přestanete vnímat Škodu Superb jako české auto proto, že se její čtvrtá generace vyrábí v Bratislavě? Jaký nesmysl by to byl, však to vždy byla skládačka z koncernových dílů, ovšem s českým charakterem daným českým vývojem. Nemělo by to dnes stačit?

Fiat 600 je dalším vozem, na který si automobilka dovolila dát italskou trikolóru. Italským úřadům něco takového nevonělo už dvakrát, potřetí se raději preventivně potrestá sám Fiat. Foto: Fiat

Zdroj: agentura Reuters

Petr Miler

