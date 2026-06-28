Fiktivní motor Porsche s fiktivním řazením a fiktivním zvukem ukázal v praxi svou směšnou faleš, je to absurdita od A do Z
Petr MilerJe to k nevíře, ale právě se díváte na přístrojovou desku elektrického auta. Nic neukazuje dekadenci tohoto odvětví lépe než ochota kdysi technologicky avantgardní firmy v zoufalosti z osudu svého neprodejného elektrického modelu sáhnout po předstírání něčeho, co vůbec neexistuje.
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Fiktivní motor Porsche s fiktivním řazením a fiktivním zvukem ukázal v praxi svou směšnou faleš, je to absurdita od A do Z
včera | Petr Miler
Je to k nevíře, ale právě se díváte na přístrojovou desku elektrického auta. Nic neukazuje dekadenci tohoto odvětví lépe než ochota kdysi technologicky avantgardní firmy v zoufalosti z osudu svého neprodejného elektrického modelu sáhnout po předstírání něčeho, co vůbec neexistuje.
„Tak nám zabili Ferdinanda,” chce se skoro říci se Švejkem při pohledu na to, co nyní provází životní odkaz Ferdinanda Porsche. Tento geniální konstruktér posunul svými nápady nejen automobilový svět o pořádný kus dopředu. A bylo to i jeho renomé, které pomohlo z automobilky nesoucí jeho jméno udělat to, čím se nakonec stala. Způsob, jakým s ní nyní zachází jeho dědici, ale tento odkaz bezpečně zabíjí.
Od začátku hloupá sázka firmy na elektrický pohon, která nikdy neměla smysluplné technické, ekonomické ani obchodní opodstatnění, a stala se obrazem dogmatického pronásledování ideologických cílů, posílá celou firmu na hranici přežití. Kdysi jedna z nejziskovějších automobilek, která jako jediná dokázala spojit opravdu vysoké marže se statisícovými ročními prodeji, nyní vykazuje jednoprocentní (sic!) marži a pokouší se změnit k lepšímu.
Kdyby to myslela vážně, zastaví celý ten elektrický nesmysl, nedá už ani korunu do trhem nevyžádaných ztrátových technologií, přijme raději (beztak násobně levnější) riziko placení pokut za nadlimitní emise CO2 a jako technicky vyspělá společnost pochopí, že celý dnes už téměř jen evropský elektrický blud dřív sežere sám sebe, než dosáhne svého zhmotnění. A i kdyby náhodou ne, tak těsně před tím, než nebude mít na výběr, vyvine něco, co v Evropě bude moci přece jen prodávat, obětovala by tím i zde pořád méně a jinde ve světě by prosperovala jen lépe. Ale tohle Porsche ani teď nedělá, pořád přichází (Cayenne Electric) a přijde (nová 718) se zbytečnými elektrickými modely, pořád přizabíjí všechno ostatní (včetně 911) těžkou a neuspokojivou hybridizací a současné elektrické propadáky se dál pokouší „zvetit” zoufalejšími a zoufalejšími novinkami. Ta poslední je opravdu vrcholem.
Pro modelový rok 2027 automobilka nadělila už téměř nikým nekupovanému Taycanu (452 aut v dubnu po celé Evropě, meziročně o dalších 28,1 procenta méně, to je vzhledem k jeho soustavnému protežování neuvěřitelné fiasko) kompletně falešné řazení. Vlastně to není jen řazení, to se necháváme strhnout označením E-Shift samotné automobilky, je to mnohem horší. Jde primárně o falešný motor, který auto nemá, s falešnými otáčkami, které v autě nic netočí, falešnou převodovku, která neexistuje a žádných 8 stupňů nemá a neřadí, a falešným zvukem, který v autě nic nevyluzuje nic krom reproduktorů. Už z tohoto popisu je to nekonečně trapná věc. A teď si přidejte, kolik stojí na příplatcích a co v praxi také dělá.
Porsche už má tak málo soudnosti a studu, že pro tuhle věc dokonce uspořádalo extra prezentaci, z níž pochází video níže. Jeho autor, Chris Rosales z Motor1, v něm ukazuje, jak daleko celá ta simulace jde, auto se skutečně dokáže „dusit” na neexistující převodový stupeň při neexistujících otáčkách vyluzujíc neexistující zvuk. A jaký zvuk... Působí tak uměle. Je to taková pitomost, až nám z toho jde hlava kolem. A nadšený z ní není ani Chris, jakkoli ten Porsche vyčítá spíš to, že jde o simulaci až moc dokonalou a autu chybí trochu spalovací neurvalosti. To je také vtipné.
Za nás je to symbol dekadence celého odvětví. Proboha, pokud chcete věrnou simulaci spalovacího pohonu s automatem PDK... kupte si spalovací pohon s automatem PDK! Co vám dá navíc elektrický pohon předstírající to samé? 50kilometrový dojezd, dvouhodinové tankování a 2,5tunovou hmotnost? Je to neuvěřitelně nelogická věc, je to jako vyměnit manželku za kuchyňské robota, pak si ho vzít večer do opery a ještě později...
Ale jeden pozitivní aspekt přece vidíme - až pár lidí začne s tímto nesmyslem zacházet, dříve nebo později je napadne, že by nebylo špatné mít k dispozici něco takového, akorát bez oné falše. Je to vlastně taková skrytá reklama na spalovací pohon. Kdyby to tak Porsche myslelo, zatleskáme mu, ale ono to tak nemyslí - se vší vážností se v totální zoufalosti pokouší prodat elektrický nesmysl s maskou spalovacího auta. Možná by mohlo tušit, že ta maska nakonec každému před okolím jednou spadne.
„Fake it till you make it?” Tohle heslo teď asi svítí nad vstupem do výrobních hal Porsche, gratulujeme. Foto: Porsche
Zdroj: Motor1
Bleskovky
- Fiktivní motor Porsche s fiktivním řazením a fiktivním zvukem ukázal v praxi svou směšnou faleš, je to absurdita od A do Z
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