Filmaři ukázali, jak natočili nejšílenější kousek Toma Cruise pro novou Mission: Impossible, tají se z toho dech

Mluvilo se o něm už dříve, až nový dokument zveřejněný samotnými filmaři ale ukazuje, jak náročná byla jeho příprava. A zjevné je i neutuchající nadšení hollywoodské legendy, celou šílenost si Tom Cruise střihnul hned několikrát.

Je otázkou, kam se v příštích pár letech posune Hollywood. Proslulá továrna na sny totiž stejně prochází řadou změn a podobně jako automobilový svět tíhne k digitalizaci. Ta má značný vliv na výslednou podobu mnoha filmů, ze kterých se stále více stávají spíše kreslené než hrané snímky, neboť to, co vidíte na plátně, je především dílem počítačů. Ty pak sice dokážou vykreslit jakékoli prostředí, autenticita jim ale často schází.

Naštěstí je tu Tom Cruise, který v šedesáti letech dokazuje, že nic není nemožné. Zvláště pokud jde o jeho roli agenta Ethana Hunta v sérii Mission: Impossible. Hollywoodská hvězda aktuálně pracuje na posledních dvou částech, ve kterých se objeví. Obě již měly mít premiéru, do původních plánů ale zasáhl koronavirus. Se sedmým dílem se tedy nakonec počítá až v červenci 2023, ten osmý pak dorazí o rok později. Natěšení publika je přitom obrovské.

Důvodem jsou pochopitelně kaskadérské kousky, které Cruise provádí většinou sám. My si nyní posvítíme na jeho asi nejšílenější, o němž v minulosti již byla řeč. Jde pochopitelně o skok z útesu, kdy se herec rozjede na motorce na jeho okraj, aby následně stroj opustil a aktivoval padák. Což se možná jednoduše řekne, to se hůř udělá, ostatně řadě lidí se kolena rozklepou už ve chvíli, kdy Cruise spolu s režisérem Christopherem McQuarriem stanou na hraně skokanského můstku připraveného pro natáčení celého kousku.

Profesionalita hollywoodské legendy se plně prokazuje ve chvíli, kdy za sebou má úspěšný seskok. Cruise totiž do vysílačky zahlásí, že ve skutečnosti by se mohl motorky držet o chvíli déle, aby vše vypadalo efektněji. Pročež si vše jde střihnout znovu. Dle jednoho z členů štábu pak herec daný skok absolvoval v jednom dni hned šestkrát, což nejspíše vedlo k infarktu poloviny zástupců pojišťoven. O to působivější a hlavně reálnější zážitek ovšem dostaneme.

Do července ještě zbývá sedm měsíců, během nichž nás filmaři jistě ještě párkrát do zákulisí pozvou. O adrenalin v těchto vstupech opravdu nebude nouze, jak dokládá i druhé přiložené video. Na něm se Cruise hlásí z natáčení v Jižní Africe, aby poděkoval všem, kdo se přišli podívat do kina na druhý díl Top Gunu. Nikoli však odněkud z restaurace či pohodlí obývacího pokoje, nýbrž z vrtulníku, který následně opouští s padákem na zádech. Prostě Cruise...

Řada lidí by nejspíš měla problém se byť jen postavit na kraj ranveje, ze které Cruise skončí s motorkou. Slavný herec si přitom daný kousek zopakoval hned několikrát, neboť chtěl, aby na plátně vypadal co nejlépe. Foto: Paramount Pictures, tiskové materiály

