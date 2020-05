Finská policie jako jediná na světě osazuje svá služební auta specifickými znaky před 7 hodinami | Petr Prokopec

Specifické vizuální úpravy služebních aut policie nejsou ničím neobvyklým, běžně se ale nedotýkají loga výrobce. Ve Finsku tomu tak je, má to ovšem zcela pragmatické důvody.

Pokud jste v posledních letech byli ve Finsku a narazili na tamní policejní dodávku, nejspíše jste se podivili značce, u které strážci zákona dopravní prostředky nakupují. Jakkoliv totiž tvary vozu jsou důvěrně známy, emblém hlavy lva spojené s čepelí meče zatím žádný výrobce nepoužil. A vlastně ani nepoužívá, neboť jde o odkaz na skandinávské policisty. Ti přitom nehodlali zatnout tipec výrobcům, pro které je ono logo do jisté míry reklamou. Ovšem zároveň zpočátku neměli jinou možnost, než k dané úpravě přistoupit.

Abychom se dostali k jádru pudla, musíme zamířit zpět do roku 2015. Tehdy Volkswagen vyrukoval s novou generací modelu Transporter, která se vůči předchůdci změnila zejména v přední části. Nešlo však pouze o nové plechy, zároveň dorazila také přepracovaná struktura. Nejpodstatnější však byl příchod odlišného loga, které se již dočkalo uzavřeného pozadí. Pro policii to byl problém, neboť právě pod emblém do té doby umisťovala sirénu.

S novou generací Volkswagenu Transporter ovšem takový krok nebyl možný, dojít tedy muselo na „tuning“. Tovární emblém tedy zmizel a místo něj přišlo policejní logo, které se obešlo bez pevného a uzavřeného pozadí. Díky tomu nedochází k zeslabení či ke zkreslení jakéhokoliv zvuku, který ze sirény vychází. Policie přitom nezůstala jen u Volkswagenů, podobným způsobem upravila také Mercedesy Vito, který je taktéž strážci zákona využíván.

Finská policie se tak jako jediná na světě může pochlubit tak trochu vlastními vozy, přičemž v rámci celého parku čítajícího 1 600 aut připadá na dodávky s unikátním logem zhruba 500 exemplářů. Vyjma toho mají strážci zákona dále k dispozici 100 motocyklů, 90 sněžných skútrů a 90 lodí. Dodržování zákonů tedy mohou hlídat na pevnině i mimo ni. Specifický emblém pak nechybí na žádném prostředku, ovšem jen dodávky jej mají místo továrního znaku.

Finská policie užívá dodávky se specifickým logem, kvůli siréně pod ním

Zdroj: Ilta Sanomat

