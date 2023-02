Firma dodělala ruční řazení modernímu Ferrari, které se s manuálem nikdy nenabízelo, výsledek přivádí nadšence k slzám před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Modificata, tiskové materiály

Možná jsme nemocní, ale nic nás při řízení auta neuspokojí tak jako jeho naprosté ovládnutí s pomocí všech končetin zaměstnaných volantem, třemi pedály a řadičkou. V moderních Ferrari to běžně není možné, v tomto ano.

Nebudeme říkat, že rychlost auta není důležitá, ale opravdu vaše vnímání vozu podstatně mění, pokud dosáhne stovky za 3,6 místo 3,9 sekundy nebo kolo na okruhu zvládne o pár desetin rychleji? Moderní automaty s vyšším počtem kratších převodových stupňů či jejich rychlejší změnou mají tu moc takové zlepšení zajistit, pokud ale nejste závodníci, při víkendovém rozptýlení za volantem to neznamená vůbec nic.

Alespoň pro nás zábava pramení ze spojení s vozem, z uspokojení z jeho ovládnutí, kterého moderní auta moc nenabízejí. Osobně nejsem tak staromilský, abych neocenil auto jakéhokoli typu, když mi ale nedávno známý půjčil BMW M4 G82 s pohonem všech kol a automatem, po krátké jízdě jsme se na sebe podívali a oba skoro současně řekli: „Playstation?” Auto, se kterým vaše manželka zajede na okruhu o půl sekundy pomalejší čas než vy, i když se jinak netrefí do pakovacího místa pro rodiny s kočárky před Lidlem, je svým způsobem geniální dílo, fanda ho ale vážně neocení.

Už ruční řazení udělá hodně, problém je, že M4 xDrive (zadokolku ještě ano) s manuálem nekoupíte. A naprostou většinu moderních výkonných aut teprve ne. U Ferrari s tím začali hodně brzy, takže už ani model 458 - včetně ostré verze Speciale - byl k dispozici jen s dvouspojkovým automatem, i tady se ale mohou dít skoro zázraky. Firma Modificata dokázala do takto moderního auta, které výrobce s manuálem nikdy nenabídl, ruční řazení dostat a veškerou techniku i elektroniku uzpůsobit tomu, aby fungovalo.

Člověk by nečekal, že něco takového vůbec bude možné, také Modificata říká, že na tom pracovala 10 let. Asi ne 10 let v kuse, věříme ale, že dobrat se zde takto dobře působícího výsledku muselo být nesmírně náročné. A není to jen tak, že manuál v Speciale jen dobře vypadá, on i dobře funguje, vidět zapadat převody do klasické kovové kulisy Ferrari u takového vozu puristy donutí ukápnout slzu dojetí. Video níže je sice pro puristu také trochu trest, neboť meziplyny bez dvojitého vyšlapávání spojky jsou v takovém autě zvěrstvo, ale současně je vidět, že vůz s ručním řazením funguje naprosto perfektně. Klobouk dolů, jsme zvědavi, zda Modificata tuto možnost nabídne veřejnosti, nebo si ji nechá jen pro sebe jako unikátní stavbu.

Tohle není Photoshop, ale skutečné Ferrari 458 Speciale přestavěné na manuální řazení. Níže jej dokonce můžete vidět v akci. Foto: Modificata, tiskové materiály

Zdroj. Modificata

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.