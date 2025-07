Firma dostala na značky brutální Lamborghini s podtunovou hmotností, stvořila silniční bestii s božským zvukem

Tak nějak jsme doufali, že to někdo udělá, v roce 2025 už jsme s tím ale opravdu nepočítali. A vida. Po mnoha okruhových McLarenech si firma Lanzante zjevně usmyslela, že registrační dokáže dodatečně nadělit čemukoli.

Uhlík najdeme v periodické tabulce ve 14. skupině a 2. periodě jako prvek s protonovým číslem šest. Znám je také jako karbon, přičemž pro Lamborghini jde už léta o základní stavební materiál, se kterým ji víc než kdo jiný spojil jeden malý-velký Argentinec. Italská automobilka mu proto v roce 2012 složila hold a pojmenovala dle něj svůj limitovaný model Sesto Elemento.

Kupé vycházející z desetiválcového Gallarda vzniklo ve 20 kusech jako ukázka extrémní aplikace uhlíkových vláken. Vzniklo tak auto s podtunovou hmotností, při pohledu na hmotnost smutně hybridního nástupce ukázka odklonu automobilismu od racionální evoluce. Snížení hmotnosti ad infinitum si ale vyžádalo jeden nepříjemný ústupek - žádné Sesto Elemento nesmělo legálně na silnice. Šlo také o tehdy jasně nejdražší model značky, klientelu to ale od rychlého rozebrání produkce nepřekvapivě neodradilo.

Právě Sesto Elemento se nyní 13 let po premiéře ukázalo na víkendovém Festivalu rychlosti v Goodwoodu. To by samo o sobě bylo zajímavé, tohle konkrétní auto tam ale dojelo po vlastní ose. Vůz totiž prošel dílnami britské společnosti Lanzante, která proslula tím, že dokáže díky patřičným úpravám dostat i původně ryze okruhová auta na silnice. Dosud se tak dělo hlavně ve spojení se značkou McLaren, Britové ale zjevně konají zázraky bez ohledu na značku. Nápomocny jsou jim v tom jistě i místní úřady, které patří k těm benevolentnějším.

Konkrétní modifikace zatím firma nezveřejnila, dá se nicméně předpokládat, že změn se dočkala mj. světla, ostatně u těch čelních jsou jasně patrné integrované LEDky sloužící jako směrovky. Dost možná pak došlo i na nárůst světlé výšky, jakkoli třeba čelní splitter je nadále spuštěný velmi nízko. Jako původní pak rozhodně působí i obří zadní křídlo.

Dá se pak předpokládat, že další změny jsou spojené s pohonnou jednotkou kvůli emisím. Protože však od debutu vozu došlo na mnohé pokroky i ve spalovací technice, výsledkem může být i vyšší výkon než původních 570 koní. Pokud pak Britové uvnitř ponechali jen nalepenou pěnu přímo na šasí a nedodali majiteli opravdová sedadla, nejspíš se ani moc nezvedla původní hmotnost 999 kg. Silniční Sesto Elemento by tak mohlo být rychlejší než lecjaké moderní auto s výrazně vyšším výkonem. A i kdyby ne, je to teď pozoruhodně brutální silniční stroj se zcela mimořádným zvukem. Fotky a videa níže vám poví víc.



Nyní se dostalo do rukou firmy Lanzante, která auto upravila tak, aby získalo silniční homologaci. Aj aj. Foto: Lanzante, tiskové materiály

