Firma ukázala, jak bez řečí vyčistila interiér auta celý od krve, způsobila tím pořádný poprask | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Čistícím firmám se dostane do rukou kdeco, tato se rozhodla zviditelnit tím, že ukázala, jak perfektně odstranila stopy krve ze světlého interiéru Hyundai Sonata, aniž by se na cokoli ptala. A uspěla, jen asi ne dokonale tak, jak by si přála.

Fandové aut tomu asi nebudou rozumět, protože se své vozy snaží udržovat v dobrém stavu prakticky neustále. A když už je někdy předají do péče detailingovým firmám, pak je chtějí mít ve stavu nikoli dobrém, ale perfektním. Většina lidí ovšem takhle neuvažuje, o auta se moc nestará a když už je jednou za čas nechá vyčistit, předá je do péče čistících firem v takovém nepořádku, že z toho jde hlava kolem. Však pak se to vyplatí, že? Nechat někoho čistit jen „normálně špinavý” vůz jsou přece vyhozené peníze.

Z vlastní zkušenosti tak víme, že těmto firmám se do rukou dostávají dost hrůzné případy opravdu zaneřáděných aut, případ vyobrazený na příspěvku firmy Tonys Touch Auto Detailing z Facebooku je ale ještě jiná liga. Této společnosti se do rukou dostalo Hyundai Sonata generace YF se světlým interiérem, které bylo evidentně celé od krve. Firma jej samozřejmě vyčistila do naprosto bezvadného stavu, vše pak svérázným způsobem zveřejnila.

Jindy obvyklé fotky „předtím a potom” doprovodila slovy: „Na nic se neptejte, nic neříkejte. Nepokládáme otázky, prostě uděláme svou práci!” a řadou emotikonů. I když to zjevně bylo míněno s nadsázkou, příspěvek způsobil pořádný poprask. Lidé se pochopitelně začali ptát, co se tu mohlo stát, zda v autě někdo nebyl někdo zabit či vážně zraněn, zda nejde o auto nějakého mafiána jako z televizních seriálů apod.

Firma v reakci na způsobený humbuk neupřesnila, co se stalo, jen ujistila, že v autě nikdo zraněn nebyl. A řekla, že tím jen tím chtěla ukázat svou všestrannost, šíři svých schopností. To se asi povedlo, na druhou stranu ne každý z toho je nadšený. Nakonec komunita na Facebooku dospěla k závěru, že auto nejspíše posloužilo jako improvizovaný porodní sál. Kdo ví...

Zdroj: TonysTouchAutoDetailing@Facebook

Petr Miler

