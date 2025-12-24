Ford Mustang s továrním kompresorem se postavil vrcholné Tesle Model 3 ve sprintu s jednou zatáčkou, favorit dostal na zadek

Snad nemusíme ani naznačovat, kdo v takových kláních bývá favoritem, v tomto případě ale věci nedopadly podle očekávání. Vítězství toho druhého vzadu je celkem jednoznačné, pomoci si ale musel opravdu vrcholnou verzí.

včera | Petr Prokopec

Foto: Ford

Snad nemusíme ani naznačovat, kdo v takových kláních bývá favoritem, v tomto případě ale věci nedopadly podle očekávání. Vítězství toho druhého vzadu je celkem jednoznačné, pomoci si ale musel opravdu vrcholnou verzí.

Autům s elektrickým pohonem jistě nelze upřít mimořádný odpich z místa. Mají k dispozici prakticky okamžitě veškerý svůj výkon, se kterým navíc dokážou velmi efektivně pracovat. Moderní spalovací vozy nemusí být o mnoho horší, přesto tak přesvědčivé nejsou. Pokud ale jde o víc než prvních pár desítek či stovek metrů, karta se snadno obrací.

Elektromobily bývají těžké a jejich výkon je nestálý. Zatímco u spalovacích aut vede vyprazdňování nádrže k odlehčování při stále stejném výkonu motoru, a tedy jen ke zrychlování, elektrické vozy s klesající mírou dobití baterie ztrácí výkon a z vysoké hmotnosti jim neubude ani gram. Takže zpomalují. To se pak může stát, že disciplínu, ve které má bateriový pohon kralovat, nakonec ovládne jeho soupeř s výfukem. Jakmile je u toho ještě otočka a návrat do míst, ze kterých se startovalo, což je doména magazínu Edmunds a jeho U-Drags, pak se elektromobily mohou dostat na druhou kolej i s plnou baterií.

Nově kolegové Alistair Weaver a Jonathan Elfalan otestovali přeplňovaný Ford Mustang Dark Horse a Teslu Model 3 Performance. Favorit tu byl jasný, Tesla, vítězem se ale nakonec stal stroj modrého oválu. Elektromobil překonal v obou závodech, navíc ne vyloženě těsně, neboť na kontě měl čas 32,7 sekundy, zatímco Tesla potřebovala o tři desetiny víc. Musíme ale dodat, že šlo o - pomineme-li verzi GTD - absolutní vrchol nabídky Mustangu.

Elektromobil totiž do závodu nastoupil se standardními 517 koňmi při 1 837 kilech, což je kombinace, která v USA přijde na 58 380 dolarů neboli 1,2 milionu korun. Mustang s továrním kompresorem se ale dostal na 821 koní, které pracují 1 870 kg - Ford není pírko nikdy a kompresor navíc s dalšími souvisejícími úpravami hmotnost zvyšují. Cena se navíc posunula na 90 111 USD, tedy na skoro 1,9 milionu Kč, což jistě není mnoho a 821koňové auto, ale je to pořád víc než u Tesly.

S takto rozdanými kartami má navíc Mustang velmi působivý zvuk a špatně i navzdory jedné poháněné ose nevede ani při startu. Až pak ale dorovnává ztrátu a po otočce Teslu doslova ničí - být závod o pár set metrů delší, bude úplně v trapu. Navíc dokáže vyhrávat až do omrzení, Tesla bude už po pár rundách podstatně pomalejší a bude se dál jen zhoršovat. Ale podívejte se na vše sami na videu níže.


Ford Mustang s továrním kompresorem se postavil vrcholné Tesle Model 3 ve sprintu s jednou zatáčkou, favorit dostal na zadek - 1 - Tesla Model 3 Performance 2024 facelift prvni 02Ford Mustang s továrním kompresorem se postavil vrcholné Tesle Model 3 ve sprintu s jednou zatáčkou, favorit dostal na zadek - 2 - Tesla Model 3 Performance 2024 facelift prvni 03Ford Mustang s továrním kompresorem se postavil vrcholné Tesle Model 3 ve sprintu s jednou zatáčkou, favorit dostal na zadek - 3 - Tesla Model 3 Performance 2024 facelift prvni 25
Magazín Edmunds nově prokázal, že k poražení vrcholné Tesly Modelu 3 Performance... Foto: Tesla

Ford Mustang s továrním kompresorem se postavil vrcholné Tesle Model 3 ve sprintu s jednou zatáčkou, favorit dostal na zadek - 4 - Ford Mustang 2024 EU verze 12Ford Mustang s továrním kompresorem se postavil vrcholné Tesle Model 3 ve sprintu s jednou zatáčkou, favorit dostal na zadek - 5 - Ford Mustang 2024 EU verze 14Ford Mustang s továrním kompresorem se postavil vrcholné Tesle Model 3 ve sprintu s jednou zatáčkou, favorit dostal na zadek - 6 - Ford Mustang 2024 EU verze 21
...stačí docela obyčejný Mustang Dark Horse. Ovšem v ne až tak obyčejném (a už ne tak levném) 821koňovém provedení s továrním kompresorem. Foto: Ford

Zdroj: Edmunds Cars@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

