Ford po zrušení dvou třetin výroby zastavil i prodej svého elektrického propadáku, důvod odmítá zveřejnit

Tomuto autu od začátku slunce nad hlavou nesvítí, dočkalo se ale nakonec jen osudu, jakého se dočkat muselo. Zákazníky nevyžádaný a technicky obtížně ospravedlnitelný produkt potíže s odbytem prostě mít musí.

Že se Ford s elektromobily spálil, ví dnes nejlépe on sám, když už i šéf automobilky lituje, že na ně kdy vsadil. Probíhající vnitřní katarze reflektující mnohé neúspěchy je zřejmá z mnoha faktických kroků firmy, v rovině rétorické ale automobilka zpytuje svědomí jen někdy. Třeba model F-150 Lightning, elektrickou verzi legendárního pick-upu a svého času největší naději na prodejní průlom na poli elektromobilů, Ford pořád rád tituluje jako úspěch, protože jde o nejprodávanější elektrický pick-up v USA. To skutečně jde, ale už s ohledem na minimální konkurenci na tomto poli není zase těžké takové pozice dosáhnout.

Relevantnějším pohledem je, co Ford od tohoto modelu čekal a čeho se skutečně dočkal. A pokud vidíme záplavy neprodaných vozů u dealerů, kvůli nimž firma ruší dvě třetiny výroby těchto aut, prodeje se snaží nakopnout enormními slevami a stejně je svědkem postupného poklesu prodejů, je zřejmé, že to úspěch není. Je to propadák svého druhu, v rámci 750 tisíc loni prodaných Fordů F-Series je 24 tisíc Lightningů kapkou v moři, zvlášť když jich klidně i většina může stát u dealerů.

Nikdy ale není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, říká se. A ještě hůř je. Jak se až nyní dozvídáme díky kolegům z Auto News, Ford už 9. února zastavil prodeje tohoto modelu v provedení pro rok 2024. Konkrétní důvod automobilka přes přímý dotaz odmítla zveřejnit - blíže neupřesněný problém má ale vést k tomu, že Ford bude na již vyrobených vozech před jejich dodáním provádět kontroly kvality a případné úpravy. Doba, po kterou by měl zákaz prodejů trvat, není známý: „Očekáváme, že dodávky spustíme v nadcházejících týdnech, jakmile dokončíme důkladné kontroly kvality,” uvedl mluvčí pouze.

Spekuluje se nicméně o dvou možných důvodech, o kterých by Ford takto mlžil - buď se potíže týkají baterií, což je obzvlášť citlivé téma, nebo žádný technický důvod neexistuje a automobilka se takto snaží pomoci s výprodejem aut modelového roku 2023. Ostatně už dříve Ford uvedl, že se snaž najít „rovnováhu mezi výrobou, prodeji a ziskovostí”. A co si budeme povídat, firmě se snadno může vyplatit pozdržet dodávky F-150 Lightning nového modelového roku, aby rozprodal skladová auta, než aby stejného výsledku musel dosahovat slevami stárnoucího zboží. To je ale v tuto chvíli ryzí spekulace, v oficiální rovině nevíme nic konkrétnějšího.

Prodeje Fordu F-150 Lightning 2024 stojí. Proč, je otázkou, automobilka to odmítá konkrétně vysvětlit. Foto: Ford

