Formulový pilot se natáčel při bláznivých kouscích na silnici, vysvětluje to svérázně

Není pochyb o tom, že pokud se někdo na jakkoli vyšší úrovni věnuje profesionálnímu závodění, umí řídit lépe než většina ostatních. Přesto je třeba se v provozu chovat rozumně a neinspirovat ostatní k nepravostem, Alessio Deledda to nesvedl.

Jsme ti poslední, kteří vám budou tvrdit, že rychlost zabíjí. Mezi rychlostí jízdy a její bezpečností je mnohem komplikovanější než přímo úměrný vztah, jak ostatně dokladuje dění na německých Autobahnech, dlouhodobě nejbezpečnějších dálnicích v Evropě vzhledem ke kilometrovému výkonu, který zajišťují. Zacházet s rychlostí přiměřeně okolnostem, používanému autu a svým schopnostem je obvykle bezpečnější než se striktně řídit pravidly o omezené rychlosti a nepřemýšlet nad tím, co vlastně děláte - o tom jsme vždy byli a dále zůstáváme přesvědčeni.

Něco takového ale není bianco šek pro jakkoli bláznivé ježdění v běžném provozu, a to bez ohledu na vše zmíněné. Ještě méně rozumné je natáčet se při tom a úplně nejméně rozumné dělat něco takového v pozici veřejně známé a pro své řidičské schopnosti snad i někým respektované osoby. Nevypadá to jako složitá logika, pro Itala Alessia Deleddu ale zjevně složitá je.

Nijak zvlášť známý ani úspěšný pilot jezdící pro stáj Campos Racing ve Formuli 3 si momentálně zažívá chvíle své největší slávy díky výkonům v běžném provozu. Nikoli ovšem v pozitivním smyslu slova - v nespočtu případů se za volanty různých sportovních či supersportovních aut natočil při tom, jak na silnici dělá věci, které řidič-gentleman prostě nedělá. Dva příklady najdete níže, jeden je probíjení se provozem na dálnici rychlostí asi dvakrát vyšší než všichni okolo, druhé nahánění se s motorkářem kdesi na okresce. Ani jedno nevypadá moudře, navíc se zdá, že se Deledda v obou případech natáčí sám držíc volant jednou rukou.

Není divu, že se proti němu zvedla vlna nevole. Své kousky vystavoval na Instagramu, který v mezičase znepřístupnil pro veřejnost, na Twitteru ale některé zůstávají. Lidé tak žádají jeho propuštění z Camposu či trest od FIA, sám Alessio D. se ale s věcí vypořádal pozoruhodným způsobem: „Je mi líto, že byla tato videa spojena s mým jménem. Mým záměrem bylo vždy upozornit na podobné darebácké činy. Chybou pravděpodobně bylo neříci, že to považuji za špatné.”

Aha, takže Alessio Deledda tím chtěl ostatní odradit od podobných věcí, jen jim to zapomněl říci. To bude jistě pravda. Ale názor si pochopitelně udělejte sami.

There are many examples of him recording himself driving one handed, at speed, in public. @FIA @ChrisMedlandF1 @LukeSmithF1 @TomGaymor @NorthHertsSam @HSouthwellFE @JennieGow @racefansdotnet pic.twitter.com/MwZgnjAsuQ