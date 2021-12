Francouzská policie převzala před Vánoci nová auta pro boj s překupníky drog, působí to jako malá domů před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alpine

Tato auta lze nepochybně vnímat jako vánoční dárek, otázkou ale je, pro koho vlastně. Pro designovaný účel se zřetelně moc nehodí, francouzské polostátní automobilce ale 26 prodaných aut navíc tohoto typu jistě přijde vhod.

Neexistuje státní zakázka, která by nebyla „cinklá”, říkají s oblibou ti, kteří se státem pravidelně obchodují. Budeme optimističtí a vyjádříme přesvědčení, že pár jich proběhnout muselo, časté to ale už z podstaty věci nebude. Když někdo zachází s penězi jiných, nikdy není tak obezřetný, jako když zachází s penězi svými, navíc se k tomu váže nutkání něco si z přerozdělovaných prostředků urvat. Výsledkem pak obvykle bývá, že se buď bez zlého úmyslu plýtvá, dává přednost někomu spřízněnému nebo se se zlým úmyslem rozkrádá.

Kam si zařadit pravidelné nákupy aut pro státní instituce, zvažte sami, my bychom ale řekli, že jde obvykle nejlépe o druhý zmíněný případ. Kolikrát už jsme v Česku byli svědky zakázek, jejichž podmínkám poněkud nápadně odpovídaly jen vozy Škoda. Už fakt, že škodovky obvykle vyhrají, něco ukazuje, tohle ale nakonec spoustě lidí vadit nebude. Ovšem nákup aut charakterově zcela se míjejících s jejich posláním od domácí značky? To už by mohlo.

K něčemu takovému došlo letos ve Francii a už jsme o tom psali, když byla informace o nákupu poprvé zveřejněna. Francouzská policie totiž vybrala jako nové policejní speciály určené pro plnění běžných úkolů zejména v rámci boje proti překupníkům drog sportovní kupé Alpine A110. Nic proti nim a ve Francii mají třeba tradici u dopravní policie, pro jinou službu se ale moc nehodí. Však svezou maximálně dvojici policistů, a to bez prakticky jakéhokoli vybavení. A tak nápadná, navíc označená auta pro boj s obchodníky s drogami? Ani to velký smysl nedává.

Každopádně, policie si nyní vozy převzala a můžete si je prohlédnout na fotkách níže. V polovině prosince je to takový vánoční dárek, otázkou je ale, pro koho vlastně. Policisté mohou mít z nových vozů radost, to ano, 26 prodaných exemplářů A110 navíc znamená vzpruhu hlavně pro Renault Alpine a jeho řádově nanejvýš stovkové měsíční prodeje po celém kontinentu.

Alpine A110 to v uniformě docela sluší, prodej 26 vozů francouzské policii ale vypadá více než co jiného jako malá domů mateřské automobilce Renault. Jen tato dodaná auta odpovídají více jak 10 % měsíčních prodejů celého Alpine na starém kontinentu. Foto: Alpine

Zdroj: Alpine

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.