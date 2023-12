Zoufalý majitel Kie po čtvrté krádeži své auto raději vrátil dealerovi a domů šel čtyři hodiny pěšky před 6 hodinami | Petr Miler

Člověk musí být opravdu hodně zoufalý, aby se vzdal svého auta, hodil jej dealerovi na hlavu a smířil se s hodinami chůze místo jeho dalšího používání. Pohár trpělivosti tady zjevně dalece přetekl, zloději si z majitele dělali dobrý den.

Když jsme loni touto dobou psali o tom, že Hyundai a Kia mají obrovský průšvih kvůli tomu, že jejich aut auta lze ukrást primitivním trikem, ještě jsme netušili, jak daleký dopad bude tato kauza mít. Ve zkratce řečeno se korejské značky rozhodly na řadě svých aut určených pro americký trh šetřit na imobilizérech, které tam nejsou povinné, většina automobilek je ale z pochopitelných důvodů standardně používá. Hyundai a Kia se rozhodly jít jinou cestou a ve výsledku se jim to nevyplácí.

Sociálními sítěmi se totiž rozšířil návod, jak tato auta s minimální výbavou a ještě menším úsilím ukrást, a tak řada nezbedných mladých lidí začala Korejce krást víceméně pro zábavu. Co ale může být pro jednoho krutá legrace, může být pro jiného natolik otravné, že ve výsledku raději nechce mít žádné auto než takové, kterého se lze takto jednoduše zmocnit. Jeden z majitelů Kie Sportage čtvrté generace ze státu Washington by o tom mohl vyprávět.

Behrouz Alimoradi, který za uplynulé dva roky zažil čtyři případy krádeží a vandalismu, jejichž opravy jej stály desítky tisíc korun a spoustu času, si řekl dost po posledním incidentu z minulého pondělí. Tehdy byla jeho Kia Sportage znovu ukradena a znovu nalezena, vrácena mu ale byla s rozbitým okny. Na další opravu ovšem nedošlo, Alimoradi poškozené auto vzal, vrátil ho dealerovi Kie, od kterého jej koupil, a raději se vydal na čtyřhodinovou cestu domů pěšky, než aby dál jezdit se zakletým SUV.

„Jsem unavený, chápete? Přísahám, že jsem z toho auta unavený. Je to prostě příšerné, nechci to dál snášet,” řekl později v rozhovoru pro televizi Fox 13 Seattle. Co se s autem nyní bude dít, nevíme, s ohledem na medializaci případu ale předpokládáme nějaký vstřícný krok Kie. Sám dealer zatím odmítl situaci komentovat s ohledem na probíhající řešení.

Od majitele je to pochopitelně trochu „scéna” a „hysterie”, ale chápeme ho. V minulosti jsme se s krádežemi aut též potýkali a popravdě vám řekneme, že když už vám někdo auto vezme - a není to něco neopakovatelného, k čemu máte silný citový vztah -, přejete si, abyste vůz už nikdy neviděli. Jednak to bolí a jednak opravdu chcete znovu jezdit autem, které někdo „zneužil”, dělal v něm bůhvíco, poškodil ho či aspoň opotřebil... Kia na tomto poli mohla udělat víc a frustraci majitele se nedivíme, s výše popsaným se musel potýkat dokola a dokola.

Kia Sportage čtvrté generace pro USA je jedním modelů, kterého se lze velmi jednoduše zmocnit. Zloději to dělají a majitelé zjevně trpí.

