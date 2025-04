George Russell ukázal své nové služební auto, čekal na něj dlouhých 8 let před 8 hodinami | Petr Miler

Zdá se to být nedávno, kdy tento muž ovládl šampionát Formule 2 a namířil si to do Formule 1, ono to ale zase tak nedávno není. Ještě delší čas ovšem uběhl od chvíle, kdy Russell - mezi jinými - zatoužil po Mercedesu-AMG One. Až teď ho dostal.

Popravdě nezávidím žádnému ze současných pilotů Formule 1 jejich roli. Spousta z nich by mohla být veleúspěšnými závodními jezdci, klidně i světovými šampiony a věčnými celebritami, všechny krom jednoho ale trápí osina v zadnici, která si říká Max Verstappen. Myslím, že dnes už je každému jasné, že on je ten generační talent a snad i víc než to, je to pilot té úrovně, jakou Formule 1 poznává jednou za několik dekád.

Vedle něj najednou všichni vypadají obyčejně. Ani Lewis Hamilton se svými dechberoucími statistikami nepůsobí ve své současné formě jako Verstappenovi rovný soupeř v jeho aktuálním laufu. A všichni ostatní to mají jen horší. Pokud ho někdo letos bude chtít porazit, bude muset předvést téměř bezvadný výkon v citelně lepším autě. Zejména Oscar Piastri se zdá být na dobré cestě, ale bude to pro něj ještě dlouhá pouť. Pokud se změní nějaká podstatná proměnná, může mu vše utéci mezi prsty a nesázeli bychom na něj ani v nejmenším - jak loni řekl jeho týmový kolega Norris: „Max je vždycky poblíž, aby vám zkomplikoval život.”

Jedním z těch, kterému větší sláva z podobného důvodu protéká mezi prsty, je George Russell. Je to talent první kategorie, mistr britské Formule 4, mistr světa toho, co je dnes Formule 3, mistr světa Formule 2. A i jako pilot Mercedesu předvádí, že za těch správných okolností může být i mistrem světa Formule 1. V té ale zatím znamená velmi málo - ač je to Verstappenův vrstevník, je mu nyní shodných 27 let a ve Formuli 1 je už šestým rokem, vyhrál tři závody. Pěkné, Verstappen ale vyhrál čtyři šampionáty, 64 závodů a z 214 startů byl 115krát na pódiu.

Právě fakt, že Russell už vlastně není nejmladší, vyniká i ve stínu jeho nové automobilové akvizice. Tou není nic jiného než Mercedes-AMG One, roky marně vyvíjená silniční Formule 1 Mercedesu, kterou si do značné míry rozebrali piloti Formule 1, často jistě zdarma coby součást svých odměn. Lewis Hamilton má mít hned dva, vlastní ji také Nico Rosberg, Christijan Albers a Valtteri Bottas, pro kterého to též mělo být „služební” auto, dostal ho ale až dva roky po odchodu z Mercedesu (teď je zpátky jako záložní pilot). Čekal na něj šest let. Russell ho dostal až teď a přiznává, že na vůz čekal 8 let, ale u něj to bylo trochu jinak.

Zatímco zmínění si jej mohli objednat hned v roce 2017 a čekat, Russell tou dobou o kariéře pilota F1 pořád jen snil a Mercedes mu auto přiklepl až později. AMG One přesto prý chtěl hned: „Byl to můj sen už od chvíle, kdy jsem se v roce 2017 připojil k Mercedesu!” říká dnes. Těžko říci, jestli je to pravda, nebo jen marketingová slušnost, buď jak buď už auto má u sebe doma v Monaku a zvolil sympatickou specifikaci: Tmavě modrou barvu s chromovanými pruhy na boku a svým závodním číslem 63.

Russell dále připomíná, že motor jeho nového auta je založen na první ef-jedničce Mercedesu, kterou řídil - monopostu z roku 2015. Tak fajn, teď už jen dál vydělávat na enormní provozní náklady, nějaká ta výhra ve velké ceně by Russellovi k pár korunkám navíc pomohla. A něco nám říká, že i letos aspoň jednou vyhraje...

George Russell si ježděním ve Formuli 1 vyjezdil silniční F1. Gratulujeme, vypadá při tom stejně „přirozeně” jako většinou. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

