Gigantický stěrač Tesly Cybertruck potřebuje ke svému pohybu hromadu energie, není to ale nic vedle řízení včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Cybertruck zklamal v řadě ohledů, snad nejvíc ale rmoutí jeho dojezd. Ten je jistě dán hlavně hmotností a aerodynamickým odporem vozu, pokud jej ovšem nechcete dále omezovat, neměli byste raději zatáčet a stírat kapky deště z čelního okna.

Tesle Cybertruck jsme se již věnovali nemalou měrou. Není tedy žádným tajemstvím, že produkční verze dalece zaostává za sliby, které Elon Musk vyskládal před publikum v roce 2019 během premiéry prototypu. Během oněch čtyř let se totiž změnily rozměry vozu, dojezd i cena. A zatímco v prvních dvou aspektech se šlo dolů, v tom posledním nahoru. Není tak vlastně divu, že i jindy loajální fanoušci začínají prskat a koukat na novinku skrz prsty. Bude tedy vskutku zajímavé sledovat, zda se někdejší dva miliony rezervací skutečně povede přetavit v reálně prodané vozy.

Dnes se ale chceme zaměřit hlavně na jeden dosud příliš nerozebíraný rozdíl mezi prototypem a sériovou verzí. Původně totiž pick-up nebyl osazen stěračem předního okna, do výroby s ním ale již zamířil. To samo o sobě až není překvapením, samotný tvar a umístění stěrače ale ano. Tesla se totiž rozhodla pouze pro jednoramenný design, což při dvoumetrové šířce pick-upu znamená, že jde o opravdu gigantický kousek (ostatně Gigawiper mu říká sama Tesla, to není náš nápad). Ten pak není usazen pod hranou čelní kapoty, ale u levého čelního sloupku. A to znamená, že se bude starat i o jistý aerodynamický odpor, třebaže nevýznamný.

Aerodynamický ostatně není ani samotný Cybertruck, na jeho kontě totiž svítí koeficient Cd 0,34. To je nesrovnatelně víc než u takového Modelu S (Cd 0,208), což má pochopitelně neblahý vliv na onen dojezd. O jeho snižování se pak ostatně stará i onen stěrač, který pohání motor o výkonu 120 wattů. To možná na první pohled nevypadá jako zrovna ohromné číslo, nicméně většina moderních aut v tomto ohledu počítá s 50 watty. Za deště tak dojezd elektrického pick-upu snadno klesne o něco víc než u jiných aut.

Technický viceprezident Tesly Lard Moravy přitom oznámil, že automobilka mohla tak výkonný elektromotor stěrače použít jen proto, že vůz osadila 48voltovým okruhem. Ten napájí také řízení steer-by-wire a jeho posilovač, který je ještě citelně náročnější než stěrač. Hmotnost pick-upu se pohybuje okolo tří tun, a tak elektromotor používaný řízení počítá s výkonem 1 kW. To už je sakra hodně u auta s baterií o kapacitě 123 kWh. V případě elektrických aut je totiž vždy stěžejní dojezd, lidé tak ve snaze o dosažení svého cíle často vypínají i klimatizaci či rádio. Co ale udělají teď? Přestanou stírat kapky deště a zatáčet? Jen pak nebudou zmíněné motory třeba...

Sériový Cybertruck dostal do vínku 48voltový elektrický okruh, se kterým není spojena nutnost tlustých drátů ani u výkonných zařízení. Na masivní stěrač s odběrem 120 wattů a řízení steer-by-wire, které si řekne dokonce o 1 KW, ale již kladně opravdu pohlížet nelze. Foto: Tesla

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.