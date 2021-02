Golfista vyhrál tři auta stejné značky za čtyři měsíce, už neví, co s nimi dělat před 59 minutami | Petr Miler

/ Foto: Genesis

Žádný Tiger Woods, ale pro širší veřejnost prakticky neznámý hráč se dílem díky svým schopnostem a dílem i s trochou štěstí dostal ke třem novým autům jako zvláštním cenám za pouhé čtyři měsíce.

Prestižní automobilky se ve světě golfu prezentují rády. Zejména Audi, BMW a Mercedes-Benz spojily svá jména s řadou více či méně prestižních turnajů, šampionátů i klubů z pochopitelných příčin - golf je vnímán jako sport pro bohaté, a existuje tak slušná šance, že mezi golfisty uloví kupce pro některé ze svých modelů.

Do společnosti výše zmíněných značek by rád pronikl rovněž korejský Genesis, a tak se i ten snaží předvádět ve světě golfu. Sponzoruje některé šampionáty a turnaje a rozdává ceny v podobě nových aut za výjimečné úspěchy nebo jamky trefené jednou ranou. Jeho aktivity na tomto poli jsou celkem široké, přesto zarazí, že za poslední čtyři měsíce od něj tři nová auta dostal jediný muž - Tae-Hoon Kim.

Širší veřejnosti neznámý, už 35letý golfista je nepochybně šikovný hráč, v poslední době ale zkrátka má i štěstí. Na konci loňského roku nejprve vyhrál turnaj Genesis Open pořádaný v rámci korejského šampionátu, to mu přihrálo model GV80. Díky tomuto vítězství se kvalifikoval na prestižnější turnaj The Genesis Invitational pořádaný v rámci americké PGA Tour v Riviera Country Club, kde tento týden trefil jednou ranou jamku číslo 16 vzdálenou asi 157 metrů od týčka. A shodou okolností právě za to Genesis dával další auto, model G80.

Aby toho nebylo málo, v mezičase získal tzv. řád za zásluhy (Order Of Merit, OOM) opět v rámci korejské tour pro nejkonzistentnějšího hráče sezóny. A za to se rozdávalo, uhádli jste, nové Genesis, tentokrát model GV80. To je skutečně spousta aut za pár měsíců a Tae-Hoon Kim evidentě už neví, co s nimi: „Dvě auta jsem dal rodičům, ale už fakt nevím, co budu dělat s tímhle,” řekl po čtvrteční hole-in-one. Příjemná starost a trochu úsměvná situace, ovšem, co by měl říkat Marc Marquez. Ten vyhrával postupně 7 let v řadě nová BMW a až jeho loňské zranění mu dovolilo pro jednou neřešit otázku, kam s ním.

Tae-Hoon Kim vyhrál od října 2020 tři nové Genesisy na jím sponzorovaných turnajích, s tím posledním už neví, co bude dělat. Máme pro něj tip: Jezdit? Foto: Genesis/PGA Tour

Zdroj: Genesis/PGA Tour

Petr Miler