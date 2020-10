Grafik dal vysoké „bobří” ledvinky starším generacím BMW M3, výsledek je k popukání 4.10.2020 | Petr Miler

Bezpečně nejkontroverznější designový prvek aut poslední doby budí emoce i týdny po svém odhalení, a tak se jeden grafik obrazem ptá: Kdyby tohle byla historie M3, dával by smysl?

Pro velkou část naší redakce jsou BMW do značné míry srdeční záležitostí. Jde o auta, o kterých jsme v mládí snili, později si je i koupili a zažili s nimi pěkné chvíle. A někteří je používají dodnes. Přesto jde o značku, která nás většinu času nemůže vystát, neboť její kroky pravidelně kritizujeme.

To zdánlivě nedává smysl, důvod ale tkví jen v tom, jakou změnou BMW za poslední necelé dvě dekády prošlo. Asi bychom nenašli jinou automobilku, která by se tak rychle a tak dalece vzdálila ideálům, na kterých dekády stavěla svou image. Po stránce technické se tento vývoj do jisté míry zastavil a automobilka v obavách o ztrátu přízně nejvýtěžnějšího tvrdého jádra svých zákazníků nepokračuje v dosavadním vývoji tak rychlým tempem. O to více ale řádí na poli designu.

Terčem „útoku” se staly hlavně čelní ledvinky a Hofmesiterova křivka. Nedává nám to smysl, jako by někdo za každou cenu chtěl něco změnit, a tak i když třeba nové generace BMW M3 a M4 jsou po technické stránce docela skanzenem starých radostí, vizuálně připomínají karikaturu sebe sama. Ledvinky vypadají jako z hororu a M4 o „Hofmeistera” přišla úplně. Dnes ale zůstaneme u oněch ledvinek, protože grafik, který si na Instagramu říká „sugardesign_1”, zkusil tak trochu změnit historii a ptá se, jestli by „bobří” ledvinky obou novinek dávaly smysl, kdyby měly na co navázat.

Na výsledek se podívejte níže přímo v jeho příspěvku, podle nás je k popukání. Na M3 E30 je to opravdu velká bizarnost, M3 E36 by to možná ještě snesla, elegantní E46 ani trochu. E92 by si znovu takto představit šlo, o poznání širší ledvinky M3 F80 ale zvětšené na výšku znovu působí dosti komicky. Udělejte si svůj názor sami, ten náš si asi dokážete představit. My bychom byli všemi deseti za normalizaci nejnovějšího provedení - vzhledově provokuje úplně zbytečně, se svou technikou a pověstí to nemá zapotřebí.

sugardesign_1/@Instagram

