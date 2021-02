Grafik si utahuje z toho, jak značky VW kopírují své novinky, slepil Škodu s Audi před 2 hodinami | Petr Miler

Marně přemýšlíme, kdy naposledy bylo tak významné a drahé auto jedné značky koncernu VW tak podobné jinému. V případě Porsche Taycan a Audi e-tron GT se to stalo a nejsme jediní, koho to nenechalo chladným.

Audi tento týden odhalilo nový model e-tron GT a vyvolalo tím spoustu rozpaků. Vůz sám o sobě je zajímavý vizuálně i technicky, o tom nemá smysl vést debaty, problém je v tom, že jde o zjevný klon Porsche Taycan.

Sdílení techniky mezi značkami koncernu VW, nevyjímaje Audi a Porsche, není nic neobvyklého, krom nejlevnějších modelů jako VW up!, Škoda Citigo a Seat Mii se ale značky drží toho, co není vidět a autům na stejných základech vtiskují zcela svébytný vzhled. V tomto případě ale takovou hranici překročily - e-tron GT a Taycan vypadají jako stejné auta s jinými příděmi, záděmi a interiéry.

Nás to zarazilo jako varovný znak směřování současného automobilismu, ve kterém je kvůli sázce na výrobně drahé elektrické pohony třeba šetřit na všem myslitelném, a tak už ani na jedinečný vzhled není prostor. Audi to navíc podtrhlo verzí RS, která je oproti základu nespecifická jako nikdy dříve. A nejsme sami, kdo se nyní ptá, kam až VW zajde.

Podobně uvažuje německý grafik Andras S. Veres, který se rozhodl dotáhnout myšlenku VW až do absurdních podob. Když už se tedy dělá Audi z Porsche, proč ne rovnou i Škoda z Audi? Když už sdílení techniky došlo tak daleko, není problém vzít designové prvky z nové Octavie, připlácnout je na e-tron GT a karavana jede dál. Je to pochopitelně absurdní úvaha, takové auto nevznikne, nastavuje ale konání VW zrcadlo, které by měl vidět.

Takovému to zjevnému klonování aut strůjce moderního úspěchu VW Group Ferdinand Piëch zarytě bránil a už z úcty k němu by se jej Audi a Porsche měly vystříhat. Nakonec, byl to Piëch, kdo z Audi udělal tím, co je dnes a na klonování jiných opravdu nestavěl.

Grafik se rozhodl slepit designové prvky Škoda Octavia IV... Foto: Škoda Auto



...se základy Audi e-tron GT. Protože přesně vykřesalo vzniklo Audi svůj e-tron z Porsche. Výsledek můžete vidět níže. Foto: Audi

