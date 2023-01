Grafika názorně ukazuje, proč jste v životě neviděli naživo jediné skutečné auto od Koenigseggu před 6 hodinami | Petr Miler

Jsou to svým způsobem slavná auta, minimálně každý automobilový nadšenec je bude dobře znát. Ale co když neexistují a jde jen o virtuální realitu? Výsledek bude pro naprostou většinu lidí stejný. Tato mapa vysvětluje, proč tomu tak je.

Jsou vzácná a vzácná auta. Stejné slovo používáme v různých souvislostech, není třeba od věci říci, že BMW M3 CSL, kterého se vyrobilo 1 383 kusů, je vzácný vůz. Přesto se vsadíme, že pokud občas jezdíte po okruzích, pár jste jich viděli. Takové Ferrari Enzo je vedle CSL vzácnost ještě docela jiného kalibru, vzniklo jich jen 400 a vsadíme se, že dobré tři čtvrtiny jsou „poctivě sušeny” v garážích bez ohledu na cokoli. Přesto jsem alespoň osobně tento vůz viděl, stejně jako řadu dalších supersportů podobného ražení.

Ještě jinou dimenzi vzácnosti ale představuje Koenigsegg. Tato automobilka je slavná, už to ani není takový „krcálek” a její historie není zrovna krátká - od chvíle založení firmy letos uběhne už 29 let. Většina jejích modelů ale vznikla v jednotkách či nízkých desítkách kusů, její celková produkce za ony skoro tři dekády nedosahuje zdaleka ani výroby zmíněného Ferrari - přesnou aktuální ciru neznáme, více jak 250 až 300 aut to ale bude stěží. A i když má do budoucna velké plány, v následujících letech plánuje vyrábět 35 vozů ročně. To je plivnutí do rybníka, navíc s oním „sušením” to bude podobné jako u Enza.

Výsledkem je, že tato auta skoro není možné spatřit naživo. Takoví Londýňané nebo lidé žijící v okolí kalifornských metropolí asi nebudou souhlasit, ale většina zbytku světa... Fandové Koenigseggů dali na základě veřejně dostupných dat mapu výskytu těchto aut po celém světě, která naprosto jasně ukazuje, že ve většině zemí - Českou republiku nevyjímaje - není registrován ani jeden Koenigsegg. Většími výjimkami jsou jen Spojené státy, Velká Británie, Německo, nepřekvapivě Švédsko a podobně nepřekvapivě Spojené arabské emiráty, kde je přihlášeno více jak 10 vozů této značky. V celé Číně jich ale najdeme třeba jen něco mezi pěti a devíti vozy, ve Francii jedno, v Austrálii dvě...

Zopakujeme-li zmínku o tom, že tato auta jsou také často jen „sbírána”, skutečně není divu, pokud jste ani jedno z nich neviděli naživo. Sám za sebe mohu říci, že jsem žádný Koenigsegg neviděl, a to jsem během dekád pohybování se ve světě aut viděl kdeco, včetně několika typů Bugatti. Inu, jsou auta vzácná a vzácná...

Stroje jako Koenigsegg CC850 jsou úchvatné, velmi pravděpodobně ale v životě neuvidíte jediný. Grafika níže vám ukáže, proč tomu tak je. Foto: Koenigsegg

