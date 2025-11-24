Hackeři konečně našli smysluplné využití nabíjecích stanic elektromobilů, dokážou na nich hrát Doom
Petr MilerUž jsme si mysleli, že jsou odsouzené k tomu jen smutně postávat u silnic, ale nakonec... Berte to s humorem, ovšem to, že je lze využít či spíš zneužít pro hraní legendární hry z dřevních dob počítačových 3D stříleček, humor není. Je to smutný fakt dokázaný výzkumníky z Oxfordu.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Hackeři konečně našli smysluplné využití nabíjecích stanic elektromobilů, dokážou na nich hrát Doom
včera | Petr Miler
Už jsme si mysleli, že jsou odsouzené k tomu jen smutně postávat u silnic, ale nakonec... Berte to s humorem, ovšem to, že je lze využít či spíš zneužít pro hraní legendární hry z dřevních dob počítačových 3D stříleček, humor není. Je to smutný fakt dokázaný výzkumníky z Oxfordu.
Neřekneme zdaleka poprvé, že moderní elektronika umí být nejen velmi dobrým sluhou, ale také velmi špatným pánem. Dokud jen zefektivňuje to, co skutečně chcete dělat nebo udělat, je přínosem, jakmile si ale sama začne stavět hlavu, může se stát velkým rizikem, v případě aut a jejich ovládání klidně i fatálním. Stejně tak ale může posloužit k tomu, aby někdo získal moc nad tím, co byste jinak měli ovládat jen vy, a váš osud změnil dle svých představ
Možná nerozumím vysoké zvěři, ve světě počítačů jsem ale doma a mohu vám bez jakéhokoli přehánění říci, že cokoli, co řídí počítač a je připojené k internetu, lze na dálku „hacknout”, smysluplněji řečeno ovládnout a využít k čemukoli, co daná technika umožňuje. Týká se to absolutně všeho včetně vaší skvělé nové pečící trouby s integrovanou kamerou, díky níž můžete „na dálku vařit”. Také vám ale někdo jiný může na dálku upéct půl domu. A pokud ona kamera nemíří striktně dovnitř trouby, může se také dívat, co zrovna děláte s manželkou na kuchyňském stole. Myslím třeba kuchání, no, raději snad ani to ne.
Možná tak není špatné mít doma varnou konvici připojenou prostě jen k elektrice, kterou postaru pustíte mechanickým spínačem, nebo jezdit autem, kde vrcholem připojení čehokoli je dálkové řízení hodin z mnichovského vysílače. Jakmile půjdete dál, něco riskujete. To samé platí v případě dobíjecích stanic elektrických aut, které offline a bez počítače fungovat ani neumí. A tak jdou i ty hacknout a zneužít pro kdeco, jak vyplývá z materiálů publikovaných na Usenixu.
Ty dokumentují činnost - naštěstí - dobrých hackerů Marcella Szakályho, Sebastiana Köhlera a Ivana Martinovice, kteří pracují jako výzkumníci na Oxfordské univerzitě. Na takovém místě by člověk nečekal jakékoli zpochybňování skvělosti cokoli zeleného nebo aspoň duhového, Szakály, Köhler a Martinovic si ale nemohli pomoci. A zjevně ověřují odolnost výše popsaných zařízení s pomocí jednoduché otázky: „A jde na tom také hrát Doom?”
Pokud nevíte, co je Doom, jste jednoduše moc mladí. Legendární počítačová hra z roku 1993 přinesla revoluci, neboť byla první široce rozšířenou 3D střílečkou, na které pobíjíte různé nestvůry z pohledu hlavního hrdiny. Grafika na fotkách kolem dnes působí legračně, v roce 1993 to ale byla revoluce. A sám jsem tuhle hru pařil též, i když mě jinak střílečky baví asi jako nedělní bridž s babičkou. Bylo to prostě něco. Dnes je to jen kus minulosti, pro ony hackery je to ale vtipná cesta, jak dokázat, že si s nějakým vzdáleným počítačem dokážou udělat, co chtějí. Dnes komické hardwarové nároky Doomu zvládne zjevně dobíjecí stanice.
Tohle je ta humorná část, podstata ale moc vtipná není. Výzkumníci dokázali, že přes modemy Qualcomm HomePlug GreenPHY používané různými výrobci nabíjecích stanic se dostanou skoro ke kterékoli z nich a udělají si s ní, co z uznají za vhodné. V jejich testu bylo neuvěřitelných 41 z 69 testovaných nabíjecích stanic různého typu bylo hacknutelných třeba až do té míry, že je šlo na dálku zničit a zamezit jejich fungování až do hardwarové opravy.
To nezní moc sympaticky, na rozdíl od onoho Doomu, „dobří hackeři” ale naštěstí neškodí. Jasně ovšem varují - takto lze například na dálku pustit řadu dobíjecích stanic v určité oblasti na maximální výkon a způsobit výpadek proudu, stejně tak lze znemožnit lidem dobíjet, snadno by šlo i poškozovat auta, je to prostě docela slušná potenciální zbraň. Tak snad i díky této snaze dojde k lepšímu zabezpečení, pořád ale bude platit jedno - dokud bude stanice online a bude mít software, který ji řídi, je prakticky nemožné stoprocentně zamezit podobným útokům, maximálně je hodně zkolk
Až někdo na vámi používané dobíjecí stanici hrát Doom, je to vtipálek. Současně to ale znamená, že si s ní může dělat v podstatě cokoli. A pomoci způsobit i onen „doom” (záhubu, řekněme v tomto případě). Foto: id Software, tiskové materiály
Hacking EV chargers by attacking Qualcomm modems: 41 out of 69 tested chargers are affected.— Denis Laskov (@it4sec) November 20, 2025
More details:
LinkedIn: https://t.co/RWky00zyeY
Substack: https://t.co/lN6gLk3X8b pic.twitter.com/ltLzUAt6c2
Zdroj: Usenix
Bleskovky
- Pokud bude nové BMW řady 3 opravdu vypadat takhle, bude to pro fanoušky další těžká rána
před 6 hodinami
- Hackeři konečně našli smysluplné využití nabíjecích stanic elektromobilů, dokážou na nich hrát Doom
včera
- Řidič natočil, jak mu cestu zkřížilo stádo tisíců kusů „vysoké”. Ani nedohlédl na konec „fronty zvířat”, která chtěla přejít silnici
23.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Triumph Trident 800 2026: tříválcové potěšení včera 13:55
- Ogura je sebekritický: „Musím se zlepšit ve všech oblastech“ 23.11.2025
- Marc a Alex slavili 23.11.2025
- Místo Schleizu bude v ESR North West 200 22.11.2025
- Velká japonská naděje Taiyo Furusato 22.11.2025
Nejnovější články
- Ani Porsche si s elektrickým Cayenne nechce moc špinit ruce, radši se chlubí klasikou s technikou, jakou už novou nekoupíte
před 3 hodinami
- Další majitel poznal skrytou cenu elektromobility, za opravu ťukance mu servis naúčtovat přes 460 tisíc
před 5 hodinami
- Pokud bude nové BMW řady 3 opravdu vypadat takhle, bude to pro fanoušky další těžká rána
před 6 hodinami
- Centrální plánování 2.0 selhává stejně jako to první, nafouklá bublina baterek pro elektromobily se blíží prasknutí
před 7 hodinami
- Porsche zkouší vykopat spalovací auta z hrobu, jeho nové řešení motorů má dál vyšponovat jejich efektivitu
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Lampárna (stěžovatelna) 11.25. 19:05 - Zajda
- BMW Divize 11.25. 15:41 - jerry
- VZKAZY 11.24. 16:45 - pavproch
- Servisní manuál a další literatura na Corvette C5 11.24. 10:56 - Jenyk
- Onboard videa 11.23. 11:53 - brnenska.odchytova
- Motor 1,6 55kw nestartuje za vlhka Felicia Octavia 11.22. 18:21 - audis
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 11.21. 11:34 - pavproch
- Fiat a vše kolem nich 11.21. 11:14 - pavproch