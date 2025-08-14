Hasiči ani záchranáři nechápou, jak mohl někdo z této nehody vyváznout až do té míry, že beze stopy zmizel z místa
dnes | Petr Miler
Automobilové nehody se stávají a stávat budou, i když se některé automobilky tváří, že jim tím či oním dokážou stoprocentně zabránit. Nedokážou, ani sebelepší autonomní systém to nedovede, dokud nezačne řídit také všechny cyklisty, chodce, srny nebo divoká prasata, což se prostě nikdy nestane. Následky nehod jsou ale jiná, tady byl zejména během posledních tří dekád učiněn ohromný pokrok.
Ne snad, že by se v autě nedalo zabít, je to ale s jakkoli modernějším vozem docela náročné. A když už se to stane, posádka utrpí fatální zranění, aniž by auto vypadalo až tak zdevastovaně. Za takovými nehodami musíme do 90. let minulého století, popř. vidět takto stará auta nabourat dnes. A přesně to se „poštěstilo” hasičům a záchranářům z kalifornského Calaveras, když byli přivoláni k následkům nehody, která se odehrála poblíž Bursonu. Právě ty můžete vidět níže.
Taková míra devastace auta nárazem už se opravdu nevídá. Ze vzdálenějších záběrů se zdá, že se spíš než na zbytky auta díváme na změť dílů, které na místě někdo odhodil. Ale ne, je to nárazem do příkopu a přilehlého stromoví zdevastované auto, jehož identifikace chce velkého znalce. Prakticky není nic, co by jednoznačně ukazovalo na konkrétní typ, tak moc je všechno pomlácené. Z částí interiéru se ale zdá, že jde o Hondu Civic generace EG v provedení kupé.
Náraz auto rozmašíroval tak, že se nezdá být možné, že by nehodu kdokoli přežil, ale stalo se. A nejen to. Udivení záchranáři zveřejnili přiložené záběry s tím, že „hasiči ráno zasahovali u vozidla, které narazilo do stromu a sjelo z vozovky na Lake Camanche Parkway v Bursonu”, jedním dechem ale dodali: „Řidič z místa nehody zmizel a nechápeme, jak někdo mohl této nehody odkráčet po svých!” Na místě ani nejsou žádné stopy utržených zranění, vypadá to jako proslulá „totálka bez zranění”.
Muselo to být ohromné štěstí v neštěstí, kdy náraz či nárazy ani jedno nedopadly intenzivně na sedadlo řidiče, které jako jedno z mála vypadá relativně fit. Ale stalo se. Můžeme být jen rádi, pochopitelně, jezděte ale zvlášť s podobnými vozy opatrně - hřbitovy jsou plné těch, kteří i při banálnějších incidentech takové štěstí neměli.
Věřte nebo ne, ale tuhle nehodu někdo přežil v takové kondici, že z místa odešel po svých. Foto: Calaveras Consolidated Fire, CC0 Public Domain
Auto je pro běžného smrtelníka prakticky neidentifikovatelné, mělo by ale jít o Hondu Civic z 90. let minulého století. Ilustrační foto: Honda
Zdroj: Calaveras Consolidated Fire
