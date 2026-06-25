Holku z Kelly Family, nebo sexbombu v bikinách? Srovnání BMW M5 s nepřiznanou novou „Alpinou B5” dává jasnou odpověď
Petr MilerA teď nemyslíme Angela, to byl ve skutečnosti kluk, ale jednu z těch slečen, které by se neztratily ani na srazu Amišů. Na první pohled vám asi srdce nerozbuší, ale není to tak někdy nakonec lepší?
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Holku z Kelly Family, nebo sexbombu v bikinách? Srovnání BMW M5 s nepřiznanou novou „Alpinou B5” dává jasnou odpověď
včera | Petr Miler
A teď nemyslíme Angela, to byl ve skutečnosti kluk, ale jednu z těch slečen, které by se neztratily ani na srazu Amišů. Na první pohled vám asi srdce nerozbuší, ale není to tak někdy nakonec lepší?
V životě jsou chvíle, kdy si myslíte, že nedostanete nic, ve skutečnosti vám ale v rukou přistane víc, než jste kdy mohli doufat. Tak nějak se cítíme po nedávném odhalení Bovensiepenu 05 GT, což není jméno, které by rozezvučelo mnoho zvonečků. Ale co když vám řekneme, že je to v podstatě nová Alpina B5 od lidí, kteří dřív dělali Alpiny, akorát teď Alpinu prodali BMW a dál chtějí dělat totéž?
Takhle nějak to je, takže místo toho, že bychom o Alpinu přišli, máme jednu Alpinu od BMW a druhou od Bovensiepenů, kteří náhradám někdejších modelů značky dali přímo své jméno. A protože B5 GT, pardon 05 GT nevychází z modelu 550i, jak dřív bývalo zvykem, ale přímo z ostré M5, jejíž možnosti posouvá ještě dál, vyloženě to volá po „přímém” srovnání. No, tady je.
Tentokrát je opravdu pikantní, neboť zatímco samotné BMW se se svými modely posunulo v mezičase k ještě větší extravaganci a i jindy decentní M5 působí najednou dost křiklavě, Alpina, sakra Bovensiepen se od decentnosti posunul k ještě větší decentnosti. I když je tedy 05 GT ještě výkonnějším a rychlejším autem než M5, vypadá spíš jako nějaká 520d. A upřímně, to nás docela rajcuje.
Srovnejte si obě auta níže sami, nebudeme vám do toho moc „kecat”, ale za nás je to srovnání sexbomby s holkou z Kelly Family, ze kterého vychází líp ta druhá jmenovaná. Vyzývavý vzhled nemusí být na škodu, tak nějak bližší jsou nám ale charaktery, které umí a nekřičí, než ty, které křičí a neumí. Také máme slabost pro eleganci a Bovensiepen z pera Franka Stephensona, který - kuriózně - dříve šéfoval designu BMW v dobách, kdy firma ještě nedělala auta jako pro ředitele gay pride, vrátil pětce ztracenou nenucenost.
V interiéru je to trochu jiná, ale tam spíš Bovensiepen dává najevo, že možné je všechno - krom veverky s prakem a princezny s drakem (a možná i to, že?) interiéru vozu nadělí prakticky libovolnou kombinaci materiálů a barev. I tento interiér tedy může vypadat decentně, u M5 to bude trochu složitější. Takže... Kterou?
Nám je bližší nenucené pojetí Bovensiepenu, vám? Foto: Bovensiepen/BMW
Zdroje: Bovensiepen, BMW, Autoforum.cz
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