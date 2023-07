Honda je na tom tak mizerně, že v zoufalství zkouší vydělávat prodejem snubních prstýnků před 2 hodinami | Petr Miler

Rádi bychom řekli, že jde o apríl, pokud ale Japonci nemají ve zvyku podobně šprýmovat začátkem července, je to holý fakt. Teď si skutečně můžete koupit snubní prsteny s logem značky či jejích slavných modelů.

Honda jde ke dnu, žádnými vzletnějšími slovy nelze její současnou situaci přinejmenším optikou Evropana popsat. Značka, která laskala automobilové nadšence řidičsky zajímavými auty s výjimečnými motory, podlehla zelené mánii a na trh začala hrnout jeden předražený nesmysl za druhým. Ze všech svých bestsellerů udělala postupně propadáky a navrch přidala auta jako Hondu e, elektrické supermini s použitelností limitně se blížící nule, ovšem s milionovou cenou. A to skoro doslova - za nejméně 939 900 Kč je to leda špatný vtip.

Možná si říkáte, že teď trochu přeháníme, ale bohužel to tak není. Zákazníci to zjevně vidí stejně a od Hondy se odvrací způsobem, který na trhu nemá obdoby. Považte, že tato značka prodávala v Evropě stabilně statisíce aut, ještě před 15 léty jich bylo přes 311 tisíc za rok. Loni? Podle dat JATO Dynamics šlo o pouhých 66 453 vozů po 73 038 autech o rok dřív. Nevíme, jak se japonsky řekne totální fiasko, ale lepší výraz si tento vývoj nezaslouží. Honda přitom má přímo před očima, jak mimo terč se svými auty míří, místo zpytování vlastního svědomí ale raději útočí na nás, že této tristní realitě nastavujeme zrcadlo. Nemůžeme jinak, nakonec ani letos situace není odlišná - 343 prodaných elektrických „e” (v celé Evropě do května) s meziročním poklesem o 70 procent je statistika mluvící za vše.

Jak z toho ven? Všichni ruce nahoru? Ne, všichni prsten na ruku. Honda se v zoufalství spojila se šperkařskou firmou U-Treasure a začala nabízet firemní snubní prsteny. Víme, jak bizarně to zní, ale pokud někdo nehacknul weby obou firem, je to prostě fakt. Jít třeba aspoň o prsteny pro fanoušky nošené z ryzího nadšení pro značku, proč ne, tohle jsou ale skutečně snubní prsteny, které si vyměníte u oltáře a na vnitřní straně budete mít vyryté logo značky nebo některého z jejích modelů. Znám lidi, kteří si tam nechali vyrýt třeba datum svatby, to dává smysl už pro osvěžení paměti. Takto vidím spíše tristní situace. Na otázku: „Miláčku, kdy máme výročí?” se nabízí odpověď: „Hondaaa!” Anebo: „Naše svatba byla asi Prelude.” I když, třeba nějaký pár dá dítěti jméno Vítek, pak logo VTEC bude působit docela přijatelně.

Jestli některé merchandisingové kejkle automobilek vstoupily do dějin jako naprosté zhovadilosti, tento nápad si dělá čáku přidat se mezi ně. Absolutně nechápu smysl snubního prstenu s logem auta, a to jsem člověk, který se probouzí i usíná s myšlenkou na motor mířící k omezovači. Ale třeba to uvidíte jinak. Pak se stačí smířit s cenami začínajícími na 132 000 jenech (něco přes 20 tisíc Kč) a dodací lhůtou šest týdnů. Následně už můžete jen doufat, že vám vaše nastávající krom svého „ano” řekne prstenem třeba „SiRe”, můžeš mě i „BEAT”. Také tyhle věci si od Hondy můžete nechat na prsten vyrýt.

Kdo chce kam... My bychom byli raději, kdyby se Japonci vrátili zase k výrobě zajímavých aut, která svého času uměli nabídnout jen oni. Ale to bychom asi od automobilky chtěli moc.

Tohle by byl dobrý aprílový žertík, kdyby... byl apríl. Honda s U-Treasurem ale podle všeho seriózně nabízí vlastní kolekci snubních prstenů. Nechápeme to ani z jednoho procenta. Foto: Honda/U-Treasure, tiskové materiály

