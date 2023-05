Honda s dodnes nejlepším motorem bez turba ukázala na dálnici, co dovede, když jí přidáte přeplňování před 10 hodinami | Petr Miler

Motor F22C1 je jedním z absolutních vrcholů evoluce, který ani dnes nezklame kohokoli, komu v žilách koluje vysokooktanový benzin. A co když mu přidáte další výkon s pomocí kompresoru? Ječí pořád stejně, akorát ještě víc jede.

Hlavním trumfen Hondy S2000 a podstatou jejího ikonického statutu je motor s interním označením F20C, který je v sériovém stavu blízký dokonalosti. Považte, že do příchodu Ferrari 458 Italia držel rekord v litrovém výkonu mezi atmosférami a dodnes představuje vrchol historických tabulek. Jeho další vývojový stupeň F22C1, který byl prodáván v USA a v Japonsku, není o nic horší.

Právě ten se stal základem pohonné jednotky stroje, který můžete vidět v akci na videu níže. Motor dostal přeplňování, což puristy jistě vyděsí, protože se tak ale stalo s pomocí kompresoru, jednotka nemohla přijít o mnoho ze svých bezprostředních reakcí. A jistě nepřišla o mnoho ze svého zvukového projevu - s maximálními otáčkami stále se blížícími hranici 9 000 ot./min ječí při jízdě po Autobahnu podobně jako oběti Normana Batese.

Co všechno v něm zůstalo sériové, není zřejmé, s ohledem na ještě umírněný nárůst výkonu na 420 koní na zadních kolech ale předpokládáme, že to bude většina dílů. Pokud vás nyní zajímá litrový výkon, jsme na 195 koních na litr, to je pořád špička i mezi současnými přeplňovanými motory. Dynamika tomu odpovídá - na 250 km/h je auto jako nic a s trochou trpělivosti se prý rozjede až na 275 km/h. Asi nemáme důvod nevěřit.

Ale podívejte se na vše sami. Někdo bude výsledek jistě považovat za svatokrádež, která devastuje i historickou hodnotu vozu, jiní za přiblížení S2000 pomyslné dokonalosti. Je hezké, že auto zní jako pila a poslouchá na slovo, ale s výkonem kolem 240 koní dnes zase tolik parády nenaděláte. To 420 kobyl je jiný kalibr, však za chvíli uvidíte.

Faceliftovaná Honda S2000 je možná o chloupek menší legenda než původní provedení téhož vozu, pořád je to ale něco. Když jejímu ikonickému motoru přidáte kompresor, začnou se dít věci, jak uvidíte za chvíli. Foto: Honda

